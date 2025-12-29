Gobierno de México investigan descarrilamiento en la Línea Z del Istmo

Ciudad De México – Tras el accidente ferroviario ocurrido en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Marina (SEMAR) informaron sobre el despliegue de un operativo masivo de rescate y atención.
Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en…
A través de un comunicado, se conoció que el siniestro se registró a la altura de Nizanda, Oaxaca, cuando la máquina principal y cuatro vagones se descarrilaron, provocando que parte de la estructura cayera por un talud de siete metros de altura.
Cinco heridos en estado de gravedad
De la misma manera, indicaron que lamentablemente, la cifra de víctimas se ha actualizado a 13 personas fallecidas y 98 lesionadas. Entre los heridos, se reporta que cinco se encuentran en estado de gravedad.
Explicaron que los afectados fueron trasladados a hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como a centros de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.
Detallaron que la SEMAR mantiene un despliegue de cinco ambulancias terrestres, una aérea y aproximadamente 40 elementos de sanidad naval para el soporte médico inmediato.
Por último, Sheinbaum instruyó al Secretario de Marina y al Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB trasladarse al lugar de los hechos para brindar atención personal a las familias afectadas. Asimismo, la Secretaría de Gobernación coordinará las labores de apoyo en conjunto con el Gobierno del Estado de Oaxaca.
