DHS endurece requisitos de asilo por emergencias sanitarias

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la implementación de una nueva normativa que permitirá declarar a ciertos migrantes como inelegibles para el asilo si representan un peligro para la seguridad nacional debido a emergencias de salud pública.

En un comunicado, explicaron que esta regla final, que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2025, otorga a las autoridades la facultad de considerar los riesgos sanitarios como una barrera de seguridad para la permanencia en el país.

De la misma manera, señaló que esta medida complementa la suspensión temporal de todas las solicitudes de asilo pendientes, decretada el pasado 2 de diciembre para realizar una revisión exhaustiva de los procesos migratorios.

Podrán denegar beneficios migratorios

En el comunicado destacaron que esta regla se alinea con los objetivos de la administración Trump para asegurar que no se otorgue protección a individuos que comprometan la integridad y seguridad del país.

De la misma manera, las autoridades podrán denegar beneficios migratorios a extranjeros que, bajo criterios de emergencia sanitaria, encajen en el perfil de riesgo de seguridad nacional.

En este sentido, indicaron que esta medida refuerza el control fronterizo y administrativo, otorgando a los agentes federales herramientas adicionales para filtrar las entradas al país basándose en criterios tanto de seguridad pública como de salud colectiva.

