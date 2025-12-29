¿Cuánto dinero generó realmente la gira de Beyoncé en el 2025?

New York.- La reconocida cantante norteamericana Beyoncé ha consolidado su posición como una de las figuras más influyentes del entretenimiento al unirse al selecto grupo de celebridades que superan el umbral de los mil millones de dólares.

Según el último reporte de Forbes, la artista se convierte en apenas la quinta músico en alcanzar este hito, uniéndose a figuras como su esposo Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen y Rihanna.

De la misma manera, señalaron que desde 2010, Beyoncé tomó las riendas de su carrera al fundar Parkwood Entertainment, una estructura que le permite producir internamente su música, documentales y giras, capturando así la mayor parte de los beneficios económicos.

«Quería seguir los pasos de Madonna y tener mi propio imperio para demostrar a otras mujeres que no tienen que compartir su éxito con grandes empresas de gestión», declaró la artista respecto a su modelo corporativo.

A bold pivot to country music led to the most successful concert tour in the genre’s history and helped Cowboy Carter lasso a 10-figure fortune—becoming just the fifth musician to do so.https://t.co/5iwNObQvV0 (Photo: Justin Sullivan/Getty Images) pic.twitter.com/jwhMyL1GkW — Forbes (@Forbes) December 29, 2025

Hitos financieros del año 2025:

Por otro lado, el reportaje dio a conocer los diversos eventos que consolidó la fortuna de la cantante, entre los cuales están los siguientes:

Gira Cowboy Carter: Este tour se convirtió en el evento de conciertos con mayor recaudación de 2025, generando más de 400 millones de dólares en entradas y 50 millones en mercancía. La producción fue masiva, requiriendo ocho aviones de carga y un equipo de más de 350 personas.

En 2025, Beyoncé percibió un estimado de 148 millones de dólares antes de impuestos, impulsada por acuerdos como su actuación en el medio tiempo de la NFL para Netflix (50 millones) y campañas publicitarias con Levi's (10 millones).

En 2025, Beyoncé percibió un estimado de 148 millones de dólares antes de impuestos, impulsada por acuerdos como su actuación en el medio tiempo de la NFL para Netflix (50 millones) y campañas publicitarias con Levi’s (10 millones). Expansión de Marca: Su fortuna no solo proviene de la música; su imperio incluye la marca de cuidado del cabello Cécred y la etiqueta de whisky SirDavis, integradas estratégicamente en sus espectáculos en vivo.

Por último, destacaron que a pesar de su éxito comercial, Beyoncé estableció límites estrictos, indicando que solo realizará giras cuando sus hijos no estén en la escuela para proteger la normalidad de su vida familiar, reafirmando que «ninguna cantidad de dinero vale más que mi paz».

