Charlotte, NC.- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de bandera roja para varios condados de Carolina del Norte a partir del lunes 29 de diciembre, ante la presencia de condiciones que incrementan de forma significativa el riesgo de incendios forestales. La medida busca alertar a la población y reforzar la prevención en zonas vulnerables.

Effective Monday, Dec. 29, the National Weather Service has issued a **🚩🚩RED FLAG WARNING 🚩🚩** for some North Carolina counties. Review weather alerts for North Carolina at https://t.co/nmeV1XMtc1. pic.twitter.com/AmIWnpQ7Qs — N.C. Forest Service (@ncforestservice) December 28, 2025

De acuerdo con el Servicio Forestal de Carolina del Norte, una alerta de bandera roja indica la coincidencia de factores climáticos que favorecen la rápida propagación del fuego. Vientos fuertes, baja humedad relativa y temperaturas más cálidas de lo habitual conforman un escenario peligroso, especialmente en áreas con vegetación seca.

Aunque la normativa estatal permite la quema al aire libre durante una advertencia de este tipo, las autoridades desaconsejan de manera enfática cualquier actividad de quema. Los organismos forestales solicitan a los residentes posponer todas las quemas al aire libre, con especial énfasis en el centro del estado. Esta recomendación busca reducir incidentes que puedan salirse de control en pocos minutos.

La quema de escombros representa la principal causa de incendios forestales en Carolina del Norte. Cada año, este tipo de prácticas genera numerosos focos de fuego que afectan áreas rurales, bosques y, en algunos casos, zonas cercanas a comunidades residenciales. Durante condiciones de bandera roja, incluso una chispa pequeña puede desencadenar un incendio de grandes proporciones.

En el área metropolitana de Charlotte, la advertencia de bandera roja incluye a los condados de Stanly, Richmond y Anson. Las autoridades locales mantienen vigilancia activa y coordinan acciones de prevención para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia.

Los expertos recomiendan a la población extremar precauciones, evitar fogatas, no arrojar colillas de cigarrillos en áreas abiertas y reportar de inmediato cualquier señal de humo o fuego. La colaboración ciudadana resulta clave para disminuir riesgos durante este periodo.

La advertencia permanecerá vigente mientras las condiciones climáticas continúen favoreciendo la propagación de incendios, por lo que las autoridades instan a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a priorizar la seguridad colectiva.

