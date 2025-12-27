Charlotte, NC.- La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) investiga actualmente el fallecimiento de Jason Hicks, un residente de 42 años (PID 273824), quien se encontraba alojado en el Centro de Detención Central del Condado Mecklenburg (801 E. Fourth Street).

Lee también: Casi 30 muertos en cárcel de Ecuador

El viernes 26 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 4:37 a. m., un oficial de detención de la unidad de alojamiento donde se encontraba Hicks llamó a una emergencia médica. Tras ser la evaluación médica, se determinó que Hicks requería atención médica adicional. Aproximadamente a las 4:49 a. m., el Servicio Médico de Emergencia (MEDIC) de Mecklenburg llegó y lo trasladó al Atrium Health Main, donde lo declararon muerto aproximadamente a las 8:27 a. m. Las solicitudes de información médica del paciente no pueden divulgarse, por la protección de acuerdo a la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).

El Sheriff McFadden dijo: “Tengo el lamentable deber de compartir el fallecimiento de Jason Hicks, quien se encontraba bajo nuestra custodia. Cualquier pérdida es desgarradora, y puede sentirse aún más pesada durante las fiestas. Sus familiares más cercanos han sido notificados y extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos, con la esperanza de que encuentren consuelo en los recuerdos que compartieron con él”.

Finalmente a Jason Hicks lo procesaron bajo custodia en el Centro de Detención Central del Condado Mecklenburg el 19 de diciembre de 2025. MCSO está cooperando con la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) mientras realizan una investigación exhaustiva de la muerte bajo custodia, y el médico forense determina la causa de la muerte. La investigación continúa y se compartirán detalles adicionales a medida que estén disponibles.

Video: Diferencia entre cárcel y prisión #policia #patrullaje #patrullandocharlotte