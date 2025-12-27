Mint Hill, NC.- Avanzan las investigaciones por el violento tiroteo que sacudió la mañana del viernes 26 de diciembre de 2025 a la ciudad de Mint Hill, al este de Charlotte, cuando dos agentes de policía resultaron heridos de bala mientras atendían un caso de custodia de menores en un establecimiento comercial. El incidente ocurrió alrededor de las 10:47 a. m. en la tienda Edible Arrangements, ubicada en el 6832 de Matthews-Mint Hill Road.

De acuerdo con la información oficial, los oficiales acudieron al local para supervisar un intercambio de custodia de niños. Durante la interacción, el hombre involucrado sacó un arma de fuego y abrió fuego contra los agentes. Los oficiales respondieron de inmediato, lo que generó un intercambio de disparos dentro del área comercial.

Como resultado del enfrentamiento, dos policías de Mint Hill recibieron impactos de bala. Los equipos de emergencia trasladaron a ambos agentes a hospitales de la zona, donde los médicos los evaluaron inicialmente en estado crítico. Horas más tarde, las autoridades informaron que ambos oficiales evolucionaron de forma favorable y permanecen en condición estable bajo observación médica. La policía no ha revelado públicamente sus identidades.

El sospechoso también recibió un disparo durante el intercambio y murió en el lugar. Las autoridades aún no han divulgado su nombre ni mayores detalles sobre su historial. La escena quedó bajo resguardo policial durante varias horas para permitir el trabajo de los investigadores y el levantamiento de evidencias.

La Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte envió agentes especiales para apoyar las diligencias y colaborar con la reconstrucción de los hechos. La Policía de Mint Hill anunció que ofrecerá información adicional una vez avance la investigación y concluyan los análisis balísticos y forenses correspondientes.

El tiroteo ocurrió en una zona de alta actividad comercial que incluye Mint Hill Commons y el Pabellón Mint Hill, lo que generó alarma entre comerciantes y transeúntes. Edible Arrangements forma parte de ese complejo y se especializa en regalos artesanales y cestas elaboradas con frutas frescas, chocolates gourmet y otros productos.

El Departamento de Policía de Mint Hill cuenta con 48 agentes juramentados y tres empleados civiles. La ciudad registra una población aproximada de 27.000 habitantes y mantiene un entorno mayormente residencial y comercial. Tras el suceso, autoridades locales reiteraron su compromiso con la seguridad pública y pidieron prudencia mientras avanzan las investigaciones para esclarecer por completo las circunstancias que rodearon el ataque.

Solidaridad policial

Diferentes cuerpos policiale han manifestado su solidaridad con la Policía de Mint Hill tras el hecho: «La familia del Departamento de Policía de Matthews ayudará a nuestros vecinos de Mint Hill de la manera que podamos en los días, semanas y meses por venir mientras procesan este trágico evento», escribieron en su página web.

Por su parte, el sheriff Cathey y la Oficina del Sheriff del Condado Union están firmemente con el Departamento de Policía de Mint Hill durante este momento difícil y desgarrador. Nuestros pensamientos y oraciones están con los dos valientes oficiales que fueron disparados y actualmente se encuentran en estado crítico, así como con sus familias, compañeros oficiales, y toda la comunidad de Mint Hill.

