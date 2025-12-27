Incendio intencional marca investigación por abuso infantil mortal

Charlotte, NC.- El Departamento de Bomberos de Charlotte confirmó que un incendio ocurrido en la víspera de Navidad en una vivienda del este de la ciudad tuvo un origen intencional y guarda relación con una investigación por abuso infantil que conmociona a la comunidad. La residencia, ubicada en la cuadra 7600 Gwynne Hill Road, se convirtió en un punto clave de una causa judicial tras el asesinato de una niña de seis años.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 7600 block of Gwynne Hill Road. The Charlotte Fire Investigation Task Force determined the cause of the fire was intentionally set. Estimated property/content loss $65K. The case remains open and active. pic.twitter.com/xo9Mckyi44 — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) December 26, 2025

El incendio se registró alrededor de las 10:00 p. m. del 24 de diciembre. Equipos del Charlotte Fire Department acudieron al lugar pocas horas después de que las autoridades acusaran a un tercer sospechoso, Tery’n McKnight, de 22 años de edad, en el marco de la investigación por abuso infantil. Un total de 30 bomberos trabajaron durante aproximadamente 40 minutos hasta controlar las llamas. Las autoridades no reportaron personas heridas durante la emergencia.

Avances posteriores de la investigación permitieron establecer que alguien provocó el incendio de manera deliberada. Los peritos estimaron daños materiales cercanos a los 65.000 dólares. La vivienda permaneció bajo resguardo mientras los investigadores recopilaron evidencias y analizaron el impacto del fuego en la estructura.

Estremecedores detalles sobre el caso de abuso infantil

Documentos judiciales revelaron detalles estremecedores sobre el caso de abuso infantil según reseñaron medios locales. Personal médico encontró a la niña con erupciones severas en los genitales y las nalgas por exposición prolongada a pañales con orina y heces. Los informes también detallaron fracturas óseas, cicatrices de ligaduras ya curadas, quemaduras en distintas partes del cuerpo y múltiples heridas abiertas. Al ingresar al hospital, la menor pesaba apenas 27 libras.

La niña formaba parte de un grupo de cuatro niños que residían en la casa. Oficiales describieron el inmueble como un espacio descuidado, con presencia de heces humanas y animales en todas las habitaciones, ausencia de calefacción central y una infestación de ratas y cucarachas que mordían a los menores.

Vecinos de Gwynne Hill Road expresaron sorpresa ante la magnitud de los hechos. Ninguno de los residentes consultados indicó haber sospechado que un presunto abuso de tal gravedad ocurriera dentro de la vivienda.

Investigación sobre otros incendios

En otros incidentes recientes, el Charlotte Fire Department informó sobre un incendio en la cuadra 8100 Woodscape Drive. El equipo investigador vinculó el siniestro a un extractor de aire en el baño y calculó pérdidas por 7.000 dólares. Los ocupantes debieron abandonar la unidad.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 8100 block Woodscape Dr. The Charlotte Fire Investigation Task Force determined this an accidental fire originating in the bathroom of unit related to the exhaust vent fan. Estimated property/content loss $7K. Occupants were displaced. pic.twitter.com/HPLjMVBVJl — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) December 27, 2025

Además, en la cuadra 400 Walnut Avenue, los investigadores atribuyeron otro incendio a una falla eléctrica en el cableado de una estufa. Los detectores de humo alertaron a tiempo y limitaron daños, que alcanzaron los 21.000 dólares.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 400 block Walnut Ave. The Charlotte Fire Investigation Task Force determined to be an unspecified electrical failure within the electrical wiring for the stove. Smoke detectors were active in the residence and alerted the monitoring company. Estimated… pic.twitter.com/VYa59mzFbe — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) December 26, 2025

