Bebé de un año víctima de homicidio en 3400 Queen City Drive

Charlotte, NC.- Los Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) determinaron que fue un bebé de un año que murió en el hecho ocurrido en la cuadra 3400 Queen City Drive en Freedom Division.

Case Update. See full release here: https://t.co/s7odBxAJ8z — CMPD News (@CMPD) December 26, 2025

La víctima en este caso ha sido identificada como Kamelah Doris Michilena, de 1 año.

Como resultado de esta investigación continua, los detectives de homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificaron a Brionce Parks, de 26 años, como sospechoso en este caso.

Lee también: Investigan homicidio en la cuadra 3400 Queen City Drive

Parks fue entrevistado por detectives de homicidios del Centro de Aplicación de la Ley (LEC). Al concluir la entrevista, Parks fue arrestado y puesto bajo custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.

A Parks se le encarga:

Abuso infantil grave

Exponer a un niño a una sustancia controlada

El caso

El viernes 26 de diciembre, aproximadamente a la 1:23 a. m., los agentes respondieron a una llamada de Assist MEDIC en la cuadra 3400 Queen City Drive. Al llegar, encontraron a un paciente menor de edad que no respiraba. El paciente fue trasladado por MEDIC a un hospital local, donde fue declarado muerto.

Lee también: CMPD investiga homicidio ocurrido antes de Navidad

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios para Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte también colaboraron.

Investigación en curso

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios.

El detective Amos es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251226-0123-00.

Video: JÓVENES ACUSADOS DE ASESINATO

