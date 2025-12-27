Bebé de un año víctima de homicidio en 3400 Queen City Drive

Charlotte, NC.- Los Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) determinaron que fue un bebé de un año que murió en el hecho ocurrido en la cuadra 3400 Queen City Drive en Freedom Division.
Abuso infantil grave
Exponer a un niño a una sustancia controlada
El caso
El viernes 26 de diciembre, aproximadamente a la 1:23 a. m., los agentes respondieron a una llamada de Assist MEDIC en la cuadra 3400 Queen City Drive. Al llegar, encontraron a un paciente menor de edad que no respiraba. El paciente fue trasladado por MEDIC a un hospital local, donde fue declarado muerto.
Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios para Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte también colaboraron.