Trump: Siempre seremos una nación bajo Dios

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la Primera Dama enviaron el jueves 25 de diciembre sus más cálidos deseos a todos los ciudadanos con motivo de la celebración del nacimiento de Jesucristo.

En un comunicado publicado por la Casa Blanca, emitieron un mensaje profundamente espiritual, en el que el mandatario reafirmó el compromiso de su administración con la defensa de los principios de fe, familia y libertad.

Ver más: Rubio y Trump consolidan la política «EE. UU. Primero»

Honró el trabajo de las fuerzas armadas

Trump destacó la historia del milagro de Navidad en Belén como el origen de la esperanza y la salvación eterna. Asimismo, aprovechó la ocasión para honrar a las fuerzas armadas.

«Recordamos a los valientes hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que están lejos de casa. Su sacrificio protege nuestra libertad y permite que los estadounidenses celebren en paz», declaró el mandatario.

Por último, concluyó con una promesa de mantener a los Estados Unidos como «una nación bajo Dios», pidiendo misericordia y paz divina para el país y el mundo entero.

Video: El significado de la Navidad y el valor del pesebre en la comunidad hispana