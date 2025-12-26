Charlotte, NC.- El actor y comediante Shane Gillis llegará al Spectrum Center el 18 de abril de 2026. Las entradas las puede comprar acá.

Acerca de Shane Gillis

Shane Gillis es actor, escritor y comediante de Mechanicsburg, Pensilvania. En 2021, Gillis estrenó su exitoso debut autofinanciado, Shane Gillis: Live in Austin, un éxito rotundo con más de 40 millones de visualizaciones. En 2023, lanzó su siguiente especial de Netflix, Beautiful Dogs. Este especial, aclamado por la crítica y favorito de los fans, llegó al Top 10 de Netflix en cinco países y permaneció dos semanas en la lista de los 10 mejores de Estados Unidos.

Lee también: Fantasia y Anthony Hamilton llegan al Spectrum Center

Beautiful Dogs fue producida por All Things Comedy y la productora de Gillis, Dad Sick Productions, que dirige junto a su compañero de comedia de toda la vida y compatriota de Filadelfia, John McKeever. Junto a McKeever, Shane estrenó la segunda temporada de su querida serie con guion, Tires, en 2025. La segunda temporada debutó en el Top Ten y fue celebrada por la crítica.

Renovaron el programa para una tercera temporada con un estreno previsto para 2026. Gillis también es cocreador y protagonista de la popularísima serie web Gilly & Keeves. La serie de sketches, que se estrenó en 2020, dio lugar a un aclamado especial de largometraje en 2022. Próximamente, lo veremos junto a Christian Bale y Nicolas Cage en Madden, de David O. Russell, y recientemente apareció con Al Pacino y Vince Vaughn en Easy’s Waltz, de Nic Pizzolatto, que se estrenó en el TIFF en septiembre de 2025.

Lee también: Asesinado con una arma blanca para robarlo frente al Spectrum Center

Gillis copresenta el podcast de comedia Matt and Shane’s Secret Podcast junto al comediante Matt McCusker. El programa es el podcast número uno de Patreon a nivel mundial y se ha posicionado constantemente entre los 15 mejores en las listas de comedia de Spotify en EE. UU. En 2025, el dúo anunció una importante colaboración con Spotify para ofrecer episodios de video en la plataforma, lo que marca un nuevo y emocionante capítulo para su fiel audiencia.

Video: Más que mil palabras