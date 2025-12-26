La identificación sin contacto TSA PreCheck llega a CLT

Charlotte, NC.- El sistema de identificación sin contacto TSA PreCheck ya está disponible en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT), justo a tiempo para las vacaciones de invierno. American Airlines se ha asociado con la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) para ofrecer identificación sin contacto, y los miembros de AAdvantage® pueden optar por ello.

TSA PreCheck Touchless ID mejora el control de seguridad mediante tecnología de comparación facial para verificar la identidad de forma más rápida y eficiente. Los viajeros registrados pueden pasar fácilmente por la fila exclusiva del Punto de Control 2 de CLT, disfrutando de una experiencia más cómoda y fluida en el aeropuerto.

“Esperamos hacer que su experiencia de viaje sea más fluida y placentera”, afirmó José Bonilla, subdirector de seguridad federal de la TSA.

Los miembros de American Airlines Advantage deben inscribirse en TSA PreCheck Touchless ID a través de su perfil AAdvantage® en aa.com o en la aplicación móvil, y cargar la información requerida, incluido un pasaporte válido. Deberán renovarlo anualmente.

El sistema de identificación sin contacto TSA PreCheck está disponible en 15 aeropuertos seleccionados de cinco aerolíneas. Actualmente, solo American Airlines lo ofrece en CLT.

Para obtener más información, visite: news.aa.com y tsa.gov.

