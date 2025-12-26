Además el espectáculo presenta más de un millón de luces que transforman el parque en un auténtico país de las maravillas navideño. Cada noche, desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., las familias recorren senderos iluminados y disfrutan de una experiencia visual pensada para todas las edades. La ciudad mantendrá el encendido de luces hasta el 1 de enero de 2026, lo que permite a la comunidad extender el espíritu navideño más allá de diciembre.

Tamibén, Kings Mountain complementa este despliegue luminoso con una variada agenda de actividades. El calendario incluye un desfile navideño, la tradicional iluminación del árbol y un mercado artesanal que reúne a emprendedores y artistas locales. Estas propuestas fortalecen la identidad comunitaria y ofrecen espacios de encuentro para vecinos y turistas.

Además a lo largo del año, la ciudad impulsa eventos especiales que fomentan el entretenimiento familiar y el acceso a actividades culturales gratuitas. La organización municipal planifica y promueve festivales y celebraciones que dinamizan la vida social y comercial de Kings Mountain, con especial énfasis en las fechas decembrinas.

Finalmente hay que destacar que con iniciativas como la Christmas Light Extravaganza, Kings Mountain consolida su compromiso con la recreación comunitaria y el turismo local. La combinación de luces, tradiciones y actividades familiares convierte a la ciudad en un punto de referencia para quienes buscan vivir la Navidad en un ambiente cercano, organizado y lleno de color.

