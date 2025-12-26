Gobierno de Maduro liberó a casi 100 presos políticos en Navidad

Caracas.- Tras el anuncio oficial del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario sobre la liberación de 99 presos políticos en el contexto post-electoral de 2024. Diversas organizaciones de derechos humanos han reportado dificultades para verificar la totalidad de los casos y denuncian la imposición de medidas restrictivas a los beneficiados.

En un comunicado fechado el 25 de diciembre de 2025, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó sobre el otorgamiento de medidas cautelares a 99 personas que se encontraban privadas de libertad por su participación en los hechos ocurridos tras la jornada electoral del 28 de julio de 2024.

Según el ente gubernamental, estas acciones forman parte de las gestiones impulsadas por el presidente Nicolás Maduro para garantizar el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica.

#26D 45 presos políticos excarcelados. Hasta ahora @foropenal ha verificado 45 excarcelaciones del día de ayer de personas calificadas como presos políticos. Aquí publicamos la lista de las excarcelaciones verificadas. Consideramos oportuno que se publique una lista oficial de… pic.twitter.com/6g7KeVmsP0 — Foro Penal (@ForoPenal) December 26, 2025

Dificultades en la verificación

Sin embargo, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que, hasta el momento el viernes 26 de diciembre, solo han logrado verificar aproximadamente la mitad de los casos anunciados oficialmente.

#ATENCIÓN Hasta el momento, del número de excarcelaciones anunciado oficialmente (99) el 25 de diciembre, solo hemos logrado verificar aproximadamente la mitad de los casos. Es importante señalar que, en múltiples situaciones, las excarcelaciones se habrían producido bajo… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) December 26, 2025

La ONG señaló que el proceso de documentación se ha visto obstaculizado por las condiciones impuestas a los excarcelados.

Entre las principales irregularidades señaladas por JEP destacan:

Múltiples excarcelaciones se habrían producido bajo la condición estricta de no emitir declaraciones públicas, lo que dificulta la confirmación directa de los casos.

La organización insiste en que estas medidas no representan libertad plena, sino que mantienen condiciones restrictivas para los ciudadanos.

De la misma manera, indicaron que se ha hecho un llamado urgente al Estado para que brinde acceso a información oficial verificable y transparente como medida indispensable de protección para los detenidos y sus familias.

Por último, Justicia, Encuentro y Perdón reiteró que, conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, cualquier medida de excarcelación debe realizarse sin condiciones ni restricciones indebidas. Asimismo, la organización renovó su exhorto por la libertad plena e inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas en el país.

