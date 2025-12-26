Fallece hombre de 42 años en custodia de Mecklenburg

Charlotte, NC.- La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) informó que se encuentra investigando la muerte de un hombre bajo custodia en el Centro de Detención del condado Mecklenburg-Central.

En un comunicado indicaron que el detenido fue identificado como Jason Hicks, de 42 años de edad, quien falleció la madrugada de este viernes 26 de diciembre de 2025.

Explicaron que a las 4:37 a.m. Un oficial de detención solicitó una emergencia médica en la unidad de vivienda donde estaba asignado el Sr. Hicks. Luego de varios minutos, tras ser evaluado por el personal médico del centro, se determinó que el residente requería atención hospitalaria. Los servicios de emergencia (MEDIC) llegaron al lugar para su traslado.

Asimismo, señalaron que a las 8:27 a.m. el detenido fue declarado fallecido en el hospital Atrium Health Main.

Investigación en Curso

Autoridades policiales, señalaron que Jason Hicks había ingresado al centro de detención el pasado 19 de diciembre de 2025. Actualmente, la Oficina del Sheriff está colaborando con la Oficina Estatal de Investigaciones (SBI) para llevar a cabo una indagatoria exhaustiva sobre la muerte en custodia. El médico forense será el encargado de determinar la causa exacta del deceso.

Por razones de privacidad y en cumplimiento con la ley HIPAA, los detalles específicos sobre el historial de salud del fallecido no pueden ser revelados.

Al respecto, el Sheriff McFadden expresó sus condolencias tras confirmar que los familiares cercanos ya han sido notificados. «Cualquier pérdida es desgarradora, y puede sentirse aún más pesada durante las vacaciones. Extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos», manifestó el Sheriff.

Por último, indicaron que la investigación sigue activa y las autoridades han indicado que se compartirán más detalles a medida que la información esté disponible.

