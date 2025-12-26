EE.UU. lanza ofensiva militar en Nigeria

Washington.- El Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, confirmó que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron operaciones militares selectivas en el noroeste de Nigeria.

A través de sus redes sociales, indicó que la medida responde a una escalada de violencia por parte de grupos terroristas vinculados a ISIS contra la población civil cristiana en la región.

Asimismo, según lo informado por el mandatario, el «Departamento de Guerra» ejecutó con éxito múltiples ataques contra posiciones terroristas. Al mismo tiempo, calificó las acciones como «precisas y mortales», subrayando que se llevaron a cabo bajo su dirección directa como Comandante en Jefe para detener lo que describió como una matanza de niveles históricos.

«He advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, habría consecuencias graves; esta noche, las hubo», declaró el Presidente Trump en su comunicado oficial.

Buscan erradicar el “terrorismo islámico”

Por otro lado, el Secretario de Defensa designado, Pete Hegseth, confirmó que el Departamento ya se encuentra preparando planes de acción adicionales. «O el gobierno de Nigeria protege a los cristianos, o nosotros eliminaremos a los terroristas», afirmó Hegseth.

Por último, el gobierno de los Estados Unidos reafirmó su compromiso con la erradicación del «terrorismo islámico radical», señalando que no permitirá que estos grupos prosperen bajo su liderazgo.

