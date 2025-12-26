DHS arresta a miles de migrantes indocumentados bajo la Ley Laken Riley

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció la detención de más de 17.500 migrantes indocumentados, supuestamente con antecedentes penales vinculados a los delitos tipificados en la Ley Laken Riley.

A través de un comunicado, explicaron que esta legislación, la primera firmada por el Presidente Trump en su mandato, obliga a la detención federal de migrantes indocumentado acusados presuntamente de robo, asalto a oficiales o crímenes que resulten en lesiones graves o muerte.

Resultados de la Operación «Angel’s Honor»

Por otro lado, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristy Noem informó el cierre de una operación especial de 14 días denominada “Angel’s Honor”, lanzada en memoria de la estudiante de enfermería Laken Riley.

De la misma manera, detalló que actualmente contabilizan al menos 1.030 migrantes indocumentados detenidos en las últimas dos semanas.

Señaló que entre los arrestados se encuentran individuos con condenas por homicidio, agresión sexual infantil, tráfico de drogas (cocaína y heroína) y robo a mano armada de países como Cuba, Venezuela, México, Colombia y República Dominicana.

«No podemos devolverle la vida a Laken, pero podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar a estos criminales ante la justicia», afirmó la Secretaria Noem, destacando el fin de la política de «captura y liberación» de la administración anterior.

