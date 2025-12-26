viernes, diciembre 26, 2025
CBP detiene en la frontera a ciudadano buscado por explotación sexual infantil

Foto: Cortesía X @CBP
Texas.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) arrestaron a un hombre que contaba con una orden de arresto activa por delitos graves de explotación sexual de menores.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que indicaron que el procedimiento se realizó en el Puente Internacional Veterans.

Indicaron que el hombre, identificado como Logan Alexander Tuckey, de 24 años y ciudadano estadounidense, fue remitido a una inspección secundaria el pasado lunes 22 de diciembre.

Esperan su extradición a Georgia

Asimismo, señalaron que tras una verificación biométrica en las bases de datos federales (NCIC), se confirmó que era buscado por la Oficina del Sheriff del condado Whitfield, Georgia.

«Este arresto resalta el compromiso de CBP con su misión de seguridad fronteriza y con mantener nuestras comunidades a salvo», declaró Tater Ortiz, Director del Puerto de Brownsville.

Por último, señalaron que el detenido se encuentra bajo custodia en el condado Cameron a la espera de su extradición a Georgia.

