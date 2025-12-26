Asfura vence en Honduras tras 24 días de espera

Tegucigalpa.- Tras un prolongado proceso de escrutinio marcado por la tensión institucional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró oficialmente a Nasry «Tito» Asfura como el ganador de los comicios presidenciales celebrados el pasado 30 de noviembre.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el candidato del Partido Nacional se impuso con el 40.26 % de los votos, superando por un margen de apenas 0,72 puntos a su rival más cercano, Salvador Nasralla.

DECLARATORIA DE ELECCIONES GENERALES 2025. NIVEL ELECTIVO PRESIDENCIAL, DESIGNADOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DIPUTADOS AL PARLAMENTО CENTROAMERICANO PARLACENhttps://t.co/1ngbqpYHlh — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) December 24, 2025

De la misma manera, es de mencionar que la proclamación de resultados, que se dilató por más de tres semanas, se realizó de manera virtual ante la imposibilidad de utilizar la sede física del organismo debido a las fracturas internas entre los consejeros.

«Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar», expresó Asfura a través de sus redes sociales, tras conocer el fallo que le otorga la presidencia para el próximo periodo.

Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE @CneHonduras … Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!… — Papi a la Orden (@titoasfura) December 24, 2025

Oficialismo denunció “golpe de Estado electoral”

Por otro lado, los representantes de los partidos Nacional y Liberal validaron el proceso. Mientras que el consejero oficialista Marlon Ochoa se ausentó tras denunciar un presunto «golpe de Estado electoral».

Salvador Nasralla, representante del Partido Liberal y segundo en la contienda con el 39.54 %, también rechazó el veredicto del CNE por considerar que no refleja la voluntad ciudadana, aunque aclaró que su defensa del voto se limitará a la vía legal y pacífica, descartando llamados a la movilización callejera.

Tras los resultados, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en sus redes sociales felicitó al presidente electo e instó a todas las partes a respetar los resultados para garantizar una transición de poder ordenada.

The people of Honduras have spoken: Nasry Asfura is Honduras’ next president. The United States congratulates President-Elect @titoasfura @papialaordenh and looks forward to working with his administration to advance prosperity and security in our hemisphere. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 24, 2025

Por último, ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, emitieron un comunicado conjunto validando la elección de Asfura.

Felicito al presidente electo de Honduras @titoasfura y deseo que trabajemos juntos en beneficio de nuestros países y de la región!! 🇵🇦🇭🇳 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 25, 2025

