Monroe, NC.- La Oficina del Sheriff de Union County, en coordinación con la División de Tráfico del Departamento de Policía de Monroe, activó una iniciativa especial de seguridad vial con motivo de la temporada navideña. El operativo se concentró en la zona de Indian Trail y tuvo como objetivo principal reducir la velocidad de los conductores y garantizar traslados más seguros durante uno de los períodos de mayor movimiento en las carreteras.

La acción formó parte de una operación de seguridad en autopistas impulsada a nivel estatal y permitió a las autoridades atender más de 112 infracciones de tránsito. Entre las faltas detectadas figuraron 21 casos de exceso de velocidad, 31 violaciones relacionadas con el registro de vehículos y tres incidentes vinculados con el uso de etiquetas falsificadas. Estos resultados reflejaron el alcance del operativo y la necesidad de mantener controles activos durante las fiestas.

Durante el despliegue, los oficiales también identificaron a varios conductores que manejaban bajo condiciones que afectaban su capacidad para conducir de forma segura. Estas situaciones representaron un riesgo directo tanto para los propios conductores como para el resto de la comunidad. Las autoridades procedieron con los arrestos correspondientes y retiraron a estas personas de las vías para prevenir posibles accidentes.

Voceros de la Oficina del Sheriff explicaron que el propósito de estas acciones no se limita a la imposición de sanciones. La prioridad de la iniciativa se centra en la prevención y en la reducción de incidentes viales durante las vacaciones. El aumento del tráfico, sumado a los desplazamientos familiares y actividades propias de la temporada, incrementa la probabilidad de accidentes si no se adoptan medidas de precaución.

Las autoridades insistieron en que una conducción responsable resulta clave para proteger vidas. Reducir la velocidad, respetar las normas de tránsito y mantener la atención en el camino constituyen acciones fundamentales para disminuir riesgos. Además, recordaron la importancia del uso del cinturón de seguridad y de evitar el consumo de alcohol u otras sustancias antes de conducir.

El mensaje de la Oficina del Sheriff de Union County y del Departamento de Policía de Monroe apunta a generar conciencia colectiva. Cada conductor cumple un rol esencial en la seguridad vial, especialmente durante fechas en las que muchas familias se movilizan para compartir celebraciones y encuentros.

Con este operativo, las autoridades reforzaron su compromiso con la seguridad de la comunidad y reiteraron el llamado a la prudencia al volante. Conducir con responsabilidad durante la Navidad no solo reduce infracciones y accidentes, sino que también asegura que más personas lleguen a sus destinos de manera segura y puedan disfrutar de las fiestas sin incidentes que lamentar.

