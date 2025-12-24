Taylor Swift refuerza su compromiso social con una donación a Feeding America

Washington.- Con el objetivo de garantizar el bienestar de millones de ciudadanos durante el periodo festivo, la reconocida cantante Taylor Swift realizó una generosa contribución de $1 millón de dólares a Feeding America, la red de bancos de alimentos más extensa de los Estados Unidos.

A través de varios medios de comunicación se conoció que Claire Babineaux-Fontenot, directora ejecutiva de la organización, expresó su profunda gratitud tras el donativo, destacando que el respaldo constante de la cantante sirve como un «poderoso recordatorio» del impacto positivo que se logra mediante la unión colectiva para erradicar el hambre.

Ayudará con los recursos nutricionales

De la misma manera, la organización a través de las redes sociales enfatizó que esta suma es fundamental para asegurar que las familias más vulnerables cuenten con recursos nutricionales tanto en esta Navidad como en los meses venideros.

Asimismo, trascendió que el gesto de Swift llega en un momento crítico según los informes más recientes de Feeding America. Actualmente, se estima que 47 millones de personas en la nación sufren de inseguridad alimentaria.

Es de recordar, que Swift realizó otra donación millonaria destinada a socorrer a los damnificados por los huracanes Helene y Milton, que causaron graves estragos en el sureste del país.

