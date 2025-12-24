Raleigh, NC.- Jonathan Grant Fox, de 44 años, y su hija Nevaeh Elizabeth Fox, de 19, ambos residentes de Hickory, comparecieron la semana pasada ante un tribunal federal para responder por graves cargos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas de fuego. North Carolina State Bureau of Investigation indicó que las autoridades federales los acusan de integrar una red dedicada a la distribución de metanfetamina en el condado Catawba y zonas cercanas.

La acusación formal señala que Jonathan y Nevaeh Fox participaron en una conspiración para distribuir al menos 50 gramos de metanfetamina. Además, la fiscalía los responsabiliza por la distribución directa de esta sustancia y por la posesión consciente de armas de fuego con el fin de facilitar actividades de narcotráfico. En el caso de Jonathan Fox, el expediente judicial incluye también cargos específicos por tráfico de armas de fuego.

El anuncio oficial del proceso judicial contó con la participación del fiscal federal Ferguson, quien ofreció detalles del caso junto a Alicia Jones, agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en la División de Campo de Charlotte, y Bryan Adams, jefe del Departamento de Policía de Hickory. Las autoridades destacaron la coordinación entre agencias locales y federales como un elemento clave para avanzar en la investigación.

Según la acusación, padre e hija coordinaron acciones con otras personas para distribuir drogas ilegales en la región. Los documentos judiciales sostienen que ambos mantuvieron armas de fuego de manera deliberada para proteger sus operaciones y asegurar la continuidad de las actividades ilícitas. En un episodio adicional, la fiscalía afirmó que Jonathan Fox participó en agosto de 2025 en el tráfico de al menos nueve armas de fuego.

Las fuerzas del orden arrestaron a los acusados el 16 de diciembre de 2025. Durante la ejecución de las órdenes de arresto, los agentes localizaron y aseguraron cantidades adicionales de fentanilo, metanfetamina y cocaína. El operativo también permitió el decomiso de 18 armas de fuego y 11.139 dólares en efectivo, elementos que, según las autoridades, reforzaron las sospechas sobre la magnitud de la operación criminal.

Las autoridades federales remarcaron que el caso refleja una combinación especialmente peligrosa: drogas sintéticas de alto impacto y un número significativo de armas en circulación. Funcionarios involucrados en la investigación reiteraron su compromiso de combatir el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, al considerar estas actividades una amenaza directa para la seguridad pública.

Jonathan y Nevaeh Fox permanecen ahora bajo custodia federal mientras el proceso judicial avanza. De confirmarse las acusaciones, ambos podrían enfrentar largas condenas de prisión, de acuerdo con las leyes federales vigentes en Estados Unidos.

