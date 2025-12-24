La salud no toma vacaciones: Done sangre o plaquetas ahora

Charlotte, NC.- La Cruz Roja Americana insta a los donantes a programar una cita para donar sangre o plaquetas ahora para mantener el suministro de sangre lo más fuerte posible en los últimos días del año y en 2026. Los donantes de sangre de los grupos O, A negativo y B negativo son especialmente necesarios ahora.
También se están produciendo récords de viajes en todo el país. Con más personas que se van de casa, las donaciones de sangre y plaquetas pueden disminuir en un momento crucial en el que los pacientes dependen de la atención médica.
El mal tiempo o los cambios en los horarios de viaje podrían obligar a los donantes a cancelar o reprogramar sus citas de donación y limitar el suministro de sangre. Reserve tiempo para donar antes de partir; es una manera sencilla de contribuir a salvar vidas.
También como agradecimiento especial a los donantes por ayudar a cubrir la necesidad de sangre durante la crítica época posterior a las fiestas, quienes donen entre el 1 y el 25 de enero de 2026 participarán automáticamente en el sorteo de un viaje para dos personas al Super Bowl LX en el Área de la Bahía de San Francisco. Para más información, visite RedCrossBlood.org/SuperBowl.
Además hay que destacar que si no puede donar sangre o plaquetas, considere hacer una donación económica para apoyar la misión de salvar vidas en redcross.org.
Mecklenburg
Presentan próximas oportunidades de donación de sangre hasta el 4 de enero de 2026:
La primera fecha es el 26 de diciembre de 2025
• De 8:00 a.m. a 1:00 p.m., Charlotte Blood Donation Center, 2425 Park Road.
• De 1:00 p.m. a 5:00 p.m., Charlotte Blood Donation Center, 2425 Park Road.
También puede donar el 27 de diciembre de 2025
• De 9:00 a.m. a 2:00 p.m., Charlotte Blood Donation Center, 2425 Park Road.
A su vez el 28 de diciembre de 2025
• De 10:00 a.m. a 3:00 p.m., Charlotte Blood Donation Center, 2425 Park Road.
Por otra parte el 29 de diciembre de 2025
• De 9:00 a.m. a 2:00 p.m., Charlotte Blood Donation Center, 2425 Park Road.
• De 2:00 p.m. a 7:00 p.m., Charlotte Blood Donation Center, 2425 Park Road.
También el 30 de diciembre de 2025
• De 8:00 a.m. a 12:00 p.m., Charlotte Blood Donation Center, 2425 Park Road.
• De 9:00 a.m. a 1:00 p.m., McCrorey YMCA, 3801 Beatties Ford Rd.
• De 10:00 a.m. a 2:00 p.m., Lowe’s Pineville NC, 10625 McMullen Creek Pkwy.
• De 11:00 a.m. a 3:30 p.m., American Red Cross DCSC, 13500 S Point Blvd, Suite L.
• De 12:00 p.m. a 4:00 p.m., Charlotte Blood Donation Center, 2425 Park Road.
Por otra parte el 31 de diciembre de 2025
• De 8:00 a.m. a 2:00 p.m., Charlotte Blood Donation Center, 2425 Park Road.
También el 1 de enero de 2026
• De 8:00 a.m. a 2:45 p.m., Charlotte Blood Donation Center NEW, 2425 Park Rd.
Además el 2 de enero de 2026
• De 8:00 a.m. a 2:45 p.m., Charlotte Blood Donation Center NEW, 2425 Park Rd.
• De 1:00 p.m. a 5:30 p.m., Morrison YMCA, 9405 Bryant Farms Road.
A su vez el 3 de enero de 2026
• De 8:00 a.m. a 12:30 p.m., South Mecklenburg Presbyterian Church, 8601 Bryant Farms Rd.
• De 8:00 a.m. a 2:45 p.m., Charlotte Blood Donation Center NEW, 2425 Park Rd.
Finalmente el 4 de enero de 2026
• De 8:00 a.m. a 2:45 p.m., Charlotte Blood Donation Center NEW, 2425 Park Rd.
Cómo donar sangre
Finalmente puede simplemente descargar la aplicación para donantes de sangre de la Cruz Roja Americana, visite RedCrossBlood.org, llame al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767) o active la función Donante de Sangre en cualquier dispositivo Alexa Echo para programar una cita o para obtener más información.