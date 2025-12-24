jueves, diciembre 25, 2025
Modified date:

Filadelfia desplegó unidades de rescate por explosión fatal en hogar de ancianos

ESTADOS UNIDOS
Foto: Cortesía X @GovernorShapiro
Maria Gabriela Perez

Filadelfia.-  Autoridades de la ciudad de Filadelfia anunciaron las diversas labores de emergencia tras la devastadora explosión ocurrida el martes 23 de diciembre en el Bristol Health & Rehab Center, un hogar de ancianos que resultó severamente afectado por una detonación vinculada preliminarmente a una fuga de gas.

Al respecto, la alcaldesa de Filadelfia, Cherelle L. Parker, expresó en sus redes sociales el profundo pesar de la ciudad ante el siniestro ocurrido en el centro de atención de Bucks County.

Asimismo, indicaron que en respuesta a una solicitud directa de los Servicios de Emergencia del Condado Bucks, el Comisionado de Bomberos, Jeffrey Thompson, autorizó el despliegue inmediato de unidades del Departamento de Bomberos de Filadelfia.

Por otro lado, señalaron que el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó el fallecimiento de al menos dos personas. Asimismo, se reportan múltiples heridos trasladados a hospitales cercanos y personas desaparecidas entre los escombros.

Reiteran el apoyo a las familias afectadas

Medios de comunicación, indicaron que la explosión destruyó una sección considerable del edificio, provocando un incendio que dejó atrapados a varios residentes y obligó a la evacuación total de pacientes y empleados.

Por último, las autoridades manifestaron que la ciudad de Filadelfia mantiene sus pensamientos y oraciones con las víctimas y sus familias, reafirmando su compromiso de apoyo técnico y humano hasta que concluyan las labores de recuperación en el sitio.

