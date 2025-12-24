Enero es momento de publicar los bienes personales y comerciales

Charlotte, NC.- Cualquier persona o empresa que posea propiedades como embarcaciones, aeronaves o casas móviles, o propiedades que generen ingresos como equipos, maquinarias o muebles asociados con una empresa, debe incluir la propiedad a efectos fiscales en la Oficina del Evaluador de Impuestos del Condado Mecklenburg entre el 1 de enero y el 2 de febrero de 2026 .

Los bienes personales individuales y comerciales están sujetos a impuestos a las tasas de impuestos a la propiedad del año fiscal 2026-2027 establecidas por la Junta de Comisionados del Condado Mecklenburg, el Ayuntamiento de Charlotte y las juntas municipales.

Los bienes personales son aquellos que posee una persona para su uso personal. Los bienes personales empresariales son aquellos que posee una empresa o que una persona utiliza para generar ingresos.

Las empresas y los particulares deben incluir en su lista las embarcaciones (botes y motos acuáticas), casas móviles, aeronaves (incluidos aviones, helicópteros, globos aerostáticos y dirigibles), remolques con etiquetas de varios años (etiqueta permanente) y vehículos y remolques no registrados.

Las empresas deben listar todos sus bienes (maquinaria, equipo, mobiliario y enseres, suministros y mejoras realizadas por el inquilino al espacio arrendado) o los bienes personales utilizados por un único propietario para generar ingresos o gestionar un negocio. Las empresas deben listar los bienes a su costo histórico de instalación.

Las empresas también deben registrar los vehículos ubicados en el condado Mecklenburg con fines comerciales, pero registrados en otros estados. También deben registrar los vehículos con matrícula IRP (Plan de Registro Internacional) en Mecklenburg.

Opciones para listar bienes personales individuales y comerciales

Listado en línea : Los propietarios de bienes gravables pueden inscribirlos en línea en los portales para bienes personales, ya sean individuales o comerciales . Ambos portales están disponibles para su publicación a partir del 1 de enero de 2026 en la página web de la Oficina del Tasador: CAO.MeckNC.gov . Los sistemas de listado en línea permiten a los contribuyentes presentar solicitudes de prórroga, administrar varios listados y actualizar datos rápidamente.

Por correo: Los propietarios de propiedades imponibles pueden enviar listados por correo a: Mecklenburg County Assessor’s Office, PO Box 36819 Charlotte, NC 28236. Los listados realizados por correo y con matasellos anterior a la medianoche del 2 de febrero de 2026 se aceptarán sin penalización.

En persona : Los propietarios de propiedades sujetas a impuestos también pueden presentar listados en persona en el mostrador de servicio al cliente en la Oficina del Evaluador de Impuestos, 3205 Freedom Dr., Suite 3500, Charlotte , entre las 8 a. m. y las 5 p. m. El listado de impuestos en persona comenzará en la oficina el viernes 2 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 2 de febrero de 2026.

Las ofertas recibidas después del 2 de febrero de 2026 tendrán una penalización del 10 %. Se podrán conceder prórrogas por justa causa, previa solicitud por escrito o a través del sistema de ofertas electrónicas, presentadas a más tardar el 2 de febrero de 2026 .