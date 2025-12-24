EE.UU. veta entrada a agentes del «complejo industrial de la censura»

Washington.- El Departamento de Estado anunció acciones decisivas contra cinco individuos acusados de liderar esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas tecnológicas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir puntos de vista de ciudadanos de los Estados Unidos.

A través de un comunicado, indicaron que el gobierno ha determinado que estos activistas radicales y ONGs han colaborado con Estados extranjeros para avanzar en medidas represivas contra oradores y empresas estadounidenses.

Destacaron que bajo la política exterior «America First», el Departamento de Estado ha concluido que la entrada, presencia o actividades de estos individuos representan consecuencias adversas graves para la política exterior de la nación.

Consecuencias legales e inmigratorias:

En este sentido, indicaron que los agentes identificados como parte del «complejo industrial de la censura global» tendrán prohibido el ingreso a los Estados Unidos bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Detallaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene ahora la facultad de iniciar procedimientos de remoción contra ciertos individuos bajo la sección 237(a)(4)(C) de la INA, la cual declara deportables a extranjeros cuyas actividades en el país comprometan la política exterior estadounidense.

De la misma manera, advirtieron que estas restricciones de visa también podrían extenderse a ciertos familiares directos de los individuos sancionados.

En este sentido, señalaron que la administración ha dejado claro que no tolerará el alcance extraterritorial de censores extranjeros que intenten vulnerar la libertad de expresión de los estadounidenses ni la soberanía nacional.

El Departamento de Estado advirtió que está preparado para expandir esta lista de sanciones si otros actores extranjeros no cesan sus esfuerzos de censura.

«La política exterior del Presidente Trump rechaza cualquier violación a la soberanía de los Estados Unidos. El exceso de alcance por parte de censores extranjeros que apuntan al discurso estadounidense no es la excepción», culminó el comunicado oficial.

