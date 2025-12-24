Derrick Brown «decepcionado» por no haber llegado al Pro Bowl

Brown dijo el martes que estaba «definitivamente sorprendido de no haberlo logrado», pero intentó volver a centrarse en los objetivos del equipo que tienen por delante mientras juegan partidos con implicaciones en los playoffs.

«Me decepcioné», dijo. «Como competidor que soy, definitivamente quiero la oportunidad de representar a mi equipo en el Pro Bowl. Es una de esas cosas que, supongo, mis compañeros y entrenadores no creen que sea lo suficientemente bueno para estar ahí, así que lo tomaré con pinzas y seguiré trabajando».

«Se mire como se mire, no entrar es frustrante, pero es lo que hay. Todavía queda mucho por jugar, así que espero con ansias la oportunidad».

El veterano tackle defensivo, quien fue al Pro Bowl en 2023 tras establecer un récord de la liga de tackles en una temporada para un liniero defensivo, se perdió todos los partidos menos uno de la temporada pasada por una lesión de rodilla. Ocupó el tercer lugar en la votación de los aficionados a nivel de liga , pero después de que jugadores y entrenadores enviaran sus tercios del total de votos, quedó fuera de la votación.

Los tres tackles defensivos de la NFC elegidos fueron Jalen Carter de Filadelfia, Leonard Williams de Seattle y el adquirido por Dallas, Quinnen Williams.

Los Williams tienen estadísticas comparables, ya que Leonard tiene los mejores números del grupo y Quinnen tiene menos tackles, sacks y pases defendidos, pero más tackles por pérdidas y golpes al mariscal de campo. Lee también: Los Panthers se preparan para una presión de pase de los Falcons

Pero Carter es el caso atípico en este caso.

Por un lado, se perdió cinco juegos: uno por escupir al mariscal de campo de Dallas, Dak Prescott, en el primer partido, lo que contó como tiempo cumplido para una suspensión de un juego, junto con cuatro juegos debido a lesiones en el talón y el hombro.