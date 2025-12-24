CMPD investiga homicidio ocurrido antes de Navidad

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio ocurrido antes de Navidad en la cuadra 2400 Booker Ave. en Metro Division.

Major Johnson provides an update on the Homicide Investigation in the Metro Division:

El martes 23 de diciembre, poco antes de las 11:30 p. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal en la cuadra 2400 de la avenida Booker. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima con una aparente herida de arma blanca. La víctima fue trasladada por MEDIC a un hospital cercano y el personal médico la declaró fallecida poco después.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, el CFD y MEDIC también colaboraron.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Trietley es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima contactando a Crime Stoppers al 704-334-1600 o a Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251223-2322-00.

