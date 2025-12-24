jueves, diciembre 25, 2025
Modified date:

CMPD investiga homicidio ocurrido antes de Navidad

NOTICIASCHARLOTTE & NC
Detienen a sospechoso de homicidio en la cuadra 200 Hoskins Mill Lane
Progreso Hispano News
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Los detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio ocurrido antes de Navidad en la cuadra 2400 Booker Ave. en Metro Division.

El martes 23 de diciembre, poco antes de las 11:30 p. m., los agentes respondieron a una llamada de servicio por asalto con arma mortal en la cuadra 2400 de la avenida Booker. Al llegar, los agentes encontraron a una víctima con una aparente herida de arma blanca. La víctima fue trasladada por MEDIC a un hospital cercano y el personal médico la declaró fallecida poco después.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar de los hechos para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, el CFD y MEDIC también colaboraron.

La investigación de este caso está activa y en curso. La División de Asuntos Públicos del CMPD publicará información adicional a medida que se desarrolle. Si tiene información sobre este incidente, llame al  704-432-8477  (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Trietley es el detective principal asignado a este caso. El público también puede dejar información anónima contactando a Crime Stoppers al  704-334-1600  o  a Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20251223-2322-00.

