Bukele reta a Clinton: El Salvador ofrece liberar a todos los reclusos

San Salvador.- Tras los fuertes los cuestionamientos sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó un desafío sin precedentes a críticos internacionales y organizaciones no gubernamentales.

Y es que sus declaraciones se originan tras una publicación de la exsecretaria de Estado de los EE. UU., Hillary Clinton, que denunció la supuesta situación de los presos en el CECOT.

En este sentido, el mandatario salvadoreño afirmó que su gobierno está dispuesto a cooperar plenamente ante las acusaciones de tortura. Bukele propuso liberar y transferir a la totalidad de la población carcelaria de El Salvador, incluyendo a todos los cabecillas de pandillas y a los denominados «presos políticos» a cualquier nación que esté dispuesta a acogerlos.

Madam Secretary Hillary Clinton, If you are convinced that torture is taking place at CECOT, El Salvador is ready to cooperate fully. We are willing to release our entire prison population (including all gang leaders and all those described as “political prisoners”) to any… https://t.co/GKHMUgeZeO — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 23, 2025

De la misma manera, la propuesta incluye una condición única e innegociable: el país receptor debe aceptar a todos los reclusos sin excepción.

Por otro lado, el presidente Bukele señaló que esta medida facilitaría el trabajo de periodistas y ONG, al poner a su disposición miles de testimonios directos para validar sus críticas contra la administración actual.

Ver más: Condena histórica de 1.335 años para líder de la MS-13 en El Salvador

Reiteró que la población vive en paz

Según el mandatario, si las denuncias de abusos sistémicos son reales, los gobiernos extranjeros deberían estar «ávidos por ofrecer protección» a estos individuos.

En este sentido, Bukele reafirmó la postura de su administración respecto a la seguridad interna del país. Al mismo tiempo sostuvo que continuará priorizando los derechos humanos de los millones de salvadoreños honrados.

Por último, reiteró que, bajo su gestión, la población ahora vive libre del dominio que anteriormente ejercían las estructuras criminales.

Datos de interés

El anuncio surge en un momento de alta tensión, alimentado por reportes que incluyen testimonios de deportados bajo la administración Trump. Casos como los de ciudadanos identificados como Juan, Andry y Wilmer, quienes alegan haber sido catalogados como pandilleros sin pruebas suficientes y enviados a las prisiones salvadoreñas, han intensificado el escrutinio sobre el CECOT y los procesos de deportación.

Curious to learn more about CECOT? Hear Juan, Andry, and Wilmer share firsthand how the Trump administration branded them as gang members without evidence and deported them to the brutal El Salvadoran prison. https://t.co/M0axYtHxYm — Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 22, 2025

Video: Facilitando la universidad: recursos y becas en NC