New Bern, NC.- Un caso de presunta crueldad animal generó conmoción en New Bern, Carolina del Norte, luego de que la Oficina del Sheriff del Condado Craven confirmara el arresto de un entrenador K-9 acusado de causar lesiones graves a un perro durante una supuesta sesión de entrenamiento. Las autoridades identificaron al sospechoso como James Cody Laurine, de 31 años, residente de la ciudad.

El 10 de diciembre de 2025, la Oficina del Sheriff recibió un reporte que alertó sobre un posible caso de maltrato animal. A partir de esa denuncia, la Oficina de Investigación Criminal del Sheriff inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Durante las diligencias, los investigadores vincularon directamente a Laurine con el caso.

Según la información oficial, Laurine llevó al perro a una clínica veterinaria para que recibiera atención médica. En ese momento, explicó que las lesiones ocurrieron durante una sesión de entrenamiento realizada el día anterior. Sin embargo, la evaluación médica encendió las alarmas entre los profesionales de la salud animal.

El veterinario que atendió al perro encontró sangrado en la boca y múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. El especialista concluyó que las lesiones no coincidían con la versión entregada por Laurine sobre lo ocurrido durante el entrenamiento. Debido a la gravedad del cuadro clínico, el perro requirió una intervención quirúrgica inmediata para tratar las heridas y estabilizar su condición.

Las autoridades contactaron al dueño del animal una vez que avanzó la investigación. Posteriormente, el perro recibió el alta médica y quedó bajo el cuidado de su propietario, quien continuará con el tratamiento y seguimiento veterinario necesario para su recuperación.

Con base en los resultados de la investigación y los informes médicos, los agentes procedieron al arresto de Laurine el 19 de diciembre de 2025. La fiscalía presentó cargos en su contra por delito grave de crueldad animal, una acusación que conlleva consecuencias penales significativas según la legislación estatal.

El caso despertó preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales y miembros de la comunidad local, especialmente por tratarse de una persona vinculada al entrenamiento de perros. Las autoridades recordaron que la investigación sigue su curso y que el proceso judicial determinará la responsabilidad final del acusado.

La Oficina del Sheriff del Condado Craven emitió una advertencia al público sobre la naturaleza del material gráfico asociado al caso. Algunas de las imágenes recopiladas durante la investigación resultan extremadamente explícitas y pueden causar impacto emocional. Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de los animales y con la aplicación estricta de la ley ante cualquier acto de maltrato.

