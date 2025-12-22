Rubio y Trump consolidan la política «EE. UU. Primero»

Washington.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer su informe anual de gestión, destacando una transformación estructural y diplomática orientada a fortalecer la seguridad nacional y la prosperidad económica bajo la doctrina de «Estados Unidos Primero».

A través de las redes sociales, indicaron que durante el presente año, el presidente Donald J. Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han implementado una agenda audaz que prioriza el interés nacional en cada acción exterior.

This year, President Trump and Secretary Rubio implemented a bold America First foreign policy focused on making America safer, stronger, and more prosperous 👇 pic.twitter.com/MqwHGmNG2v — Department of State (@StateDept) December 22, 2025

Hitos de la gestión diplomática y seguridad

Por otro lado, señalaron que la administración reportó avances significativos en áreas críticas de seguridad fronteriza y global:

Freno a la Migración Ilegal Masiva: Se han ejecutado políticas estrictas para detener los flujos migratorios descontrolados, priorizando la integridad de las fronteras.

Se han ejecutado políticas estrictas para detener los flujos migratorios descontrolados, priorizando la integridad de las fronteras. Combate al Crimen Organizado: Se han intensificado los arrestos de terroristas y narcotraficantes, junto con la aplicación de herramientas de disuasión diseñadas específicamente para desmantelar carteles internacionales.

Se han intensificado los arrestos de terroristas y narcotraficantes, junto con la aplicación de herramientas de disuasión diseñadas específicamente para desmantelar carteles internacionales. Paz Global y Defensa: El Departamento ha trabajado en asegurar la paz en diversos puntos estratégicos del mundo y ha exigido con éxito que los aliados europeos incrementen su gasto en defensa.

Ver más: EE.UU. asesta golpe a la «flota fantasma» de Maduro con tres incautaciones

Eficiencia Operativa y Reorganización

De la misma manera, indicaron que uno de los pilares de este año ha sido la reforma interna del Departamento de Estado para garantizar un manejo responsable de los fondos públicos:

Corte de Gastos Innecesarios: Se han eliminado gastos superfluos y se han implementado protocolos estrictos para prevenir el fraude y el abuso de recursos.

Se han eliminado gastos superfluos y se han implementado protocolos estrictos para prevenir el fraude y el abuso de recursos. Asistencia Exterior Estratégica: El modelo de asistencia ha sido rediseñado bajo el concepto de «America First Foreign Assistance», asegurando que la ayuda internacional esté alineada con los objetivos de seguridad de EE. UU..

El modelo de asistencia ha sido rediseñado bajo el concepto de «America First Foreign Assistance», asegurando que la ayuda internacional esté alineada con los objetivos de seguridad de EE. UU.. Reorganización del Departamento: Se completó con éxito una reestructuración interna para mejorar la capacidad de respuesta y agilidad de la diplomacia estadounidense.

Reconocimiento a la paz

Asimismo, destacaron que como parte de los cambios simbólicos y operativos, la administración anunció el cambio de nombre del Instituto de Paz de los Estados Unidos, que ahora operará como el Instituto de Paz Donald J. Trump de los Estados Unidos (Donald J. Trump United States Institute of Peace), reflejando el enfoque de la administración en la resolución de conflictos mediante la fuerza y la negociación estratégica.

Ver más: Protege a tu familia del Monóxido de Carbono