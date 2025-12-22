FIFA y Netflix lanzarán nuevo videojuego de fútbol

Zúrich.- La FIFA anunció una colaboración disruptiva con Netflix Games y el desarrollador Delphi Interactive para el lanzamiento de un nuevo videojuego de simulación de fútbol que coincidirá con la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde indicaron que el título estará disponible exclusivamente para los suscriptores de Netflix sin coste adicional, permitiendo que millones de usuarios jueguen directamente desde sus dispositivos móviles utilizando su televisión como pantalla principal.

Al respecto, Alain Tascan, presidente de Netflix Games, destacó que el objetivo es volver a la esencia del fútbol: un juego accesible para todos con solo pulsar un botón.

Alianza es fundamental para el deporte

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que esta alianza es fundamental para la innovación en el deporte rey. «Esta nueva versión cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol».

De la misma manera, indicaron que el desarrollo, liderado por Casper Daugaard de Delphi Interactive, promete ser el juego de fútbol «más divertido e internacional de la historia».

En este sentido, destacaron que se espera que en 2026 se revelen más detalles técnicos, pero la integración con el ecosistema de Netflix ya se perfila como el evento tecnológico y cultural del año.

