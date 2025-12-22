El último de los héroes de cuello azul en NASCAR: Greg Biffle

Charlotte, NC.- Para Greg Biffle, la incesante dedicación a su trabajo era todo un juego. Eso es lo que llevó a un futuro campeón y nominado al Salón de la Fama de NASCAR a abrir un taller de chasis cuando era adolescente, cuatro años antes de que siquiera corriera un Late Model, mucho menos ganara una carrera.

«Pensé: ‘Si puedo construir coches de carreras todo el día sin tener que trabajar, estaré en el cielo'», dijo. «Y eso fue lo que hice».

Durante casi una década, trabajó sin parar desde que terminó la secundaria. Empezó como fabricante, trabajando seis días a la semana, 60 horas, en una empresa de soldadura de tuberías. Tras ahorrar 20.000 dólares, se cambió a la empresa siderúrgica de sus padres y redujo ligeramente su jornada laboral.

Pero nunca se tomó un día libre de las carreras.

Biffle dormía cuatro horas por noche mientras pasaba cinco meses (y una gran parte de sus ahorros) en un Street Stock cuyo magnífico y preciso funcionamiento atrajo la atención de todos en su debut entre un campo de 70 autos en el Portland Speedway en Oregon.

Después de su muerte el jueves a los 55 años en un accidente aéreo , recordaron a Biffle, el único piloto que ganó los campeonatos NASCAR Truck y Xfinity y terminó segundo en la Cup Series.

Poseía un talento prodigioso con un coche de carreras desenfrenado, superando a los mejores de su generación al correr al límite. Fue un compañero de equipo desinteresado y un padre cariñoso. Tuvo una notable segunda etapa como reconocido humanitario y filántropo, que acaparó titulares nacionales al realizar innumerables incursiones en helicóptero a las regiones del oeste de Carolina del Norte devastadas por el huracán Helene (y su fundación también había rescatado a miles de perros mucho antes).

Todos sus logros se basaron en el simple principio de que su trabajo duro podía superar cualquier obstáculo.

Trayectoria inolvidable

Biffle será recordado como uno de los últimos verdaderos corredores de cuello azul en NASCAR.

Los cambios generacionales y sociales borraron el camino hacia la Copa que tomó Biffle, quien comenzó su carrera en las carreras cuando era adulto y tuvo una gran oportunidad a mediados de sus 20 años.

Los fenómenos de las carreras del siglo XXI ya se suben a los karts a los 5 años. Una superestrella que emerge del anonimato en la posadolescencia se consideraría una historia notable.

Pero una narrativa así aún tendría dificultades para superar la fuerza de voluntad y la autodeterminación de Biffle, cuya vida temprana estuvo singularmente guiada por un destino manifiesto en los deportes de motor.

A los 19 años, fundó J&S Racing (llamado así por sus padres, Jack y Sally Biffle) con su viejo amigo Rodger Ueltschi. Su negocio de chasis generó buenos ingresos, generando unas pocas docenas de autos y más de $150,000 anuales a mediados de los 90, pero Biffle reinvirtió todo en su Late Model mientras vivía en una casa rodante en Vancouver, Washington, y conducía una vieja camioneta Ford destartalada.

Él y Ueltschi trabajaban entre semana de 7:00 a 19:00 en los coches de los clientes de su taller de chasis. Luego, reparaban el coche de carreras de Biffle hasta la medianoche.

Pasaban los fines de semana compitiendo en dos pistas con cuatro horas de diferencia: el viernes en Portland Speedway y el sábado en Tri-City Raceway. Llegaban a casa desde Portland a la 1 de la mañana, se despertaban a las 6 de la mañana del sábado para trabajar en el coche de carreras hasta el mediodía, conducían hasta Tri-City y regresaban a las 5 de la mañana del domingo. Se levantaban a las 11 de la mañana para reparar los coches de los clientes.

La falta de sueño tuvo poco efecto en Biffle, quien una vez ganó 57 de 60 carreras en Tri-City y 30 de 37 en Portland.

Sin embargo, aún no era suficiente para financiar las aspiraciones profesionales a largo plazo de Biffle. Con J&S Racing como patrocinador y proveedor de piezas de su coche, buscó otras fuentes de ingresos.

Un amigo lo convenció de aportar 50.000 dólares y asociarse para crear un bar y parrilla renovado, especializado en cerveza artesanal. Esto implicaba asumir una deuda de medio millón de dólares, pero el potencial de crecimiento era suficiente para financiar una serie de giras para Biffle.

Más datos

Pero seis meses después de que Biffle se convirtiera en un cuasi-propietario de un restaurante, recibió una llamada fría de Geoff Smith por recomendación del campeón y analista de 1973, Benny Parsons, quien se deshizo en elogios al ver a Biffle dominar una serie de invierno de 1997 en Tucson, Arizona.

Roush Racing ofrecía una oportunidad de oro en NASCAR prácticamente sin ser vista.

Biffle, siempre dispuesto a «demuéstralo», le colgó a Smith, buscó el número de teléfono del presidente de Roush Racing y luego lo volvió a llamar para verificar la autenticidad.

Eso inició una carrera de casi tres décadas con Roush y terminó su etapa como conductor, propietario y patrocinador, cuyo espíritu emprendedor y ética de trabajo ilimitada eran muy adecuados para las carreras de base, pero tenían perspectivas limitadas de ascensos costosos.

Como se destacó en los interminables homenajes después de la tragedia del jueves 18 de diciembre, la total falta de pretensiones de Biffle fue adorada por los fanáticos, los medios y sus pares.

Con el estilo sensato de alguien que había pasado toda su vida realizando trabajos manuales con plazos ajustados, era uno de los tiradores más directos y sin adornos de NASCAR y a menudo era demasiado franco.

Después de su cuarta y última victoria en Michigan International Speedway en 2013, Biffle se disculpó por una transmisión de radio en la que celebraba un accidente de Jimmie Johnson (que intentaba alcanzar al líder).

Durante una entrevista a finales de la década de 2000 en su camioneta número 16 con el veterano periodista de carreras Brant James, Biffle se quejaba del bajo rendimiento de su Ford y de su frustración con las negociaciones de extensión de contrato. El dueño del equipo, Jack Roush, entró en la sala de espera a mitad de la entrevista, pero Biffle no dejó de expresar sus quejas durante el flujo de conciencia.

Bueno, naturalmente lo haría. Porque trabajar era, en definitiva, lo que más le importaba a Greg Biffle.

