El Departamento de Justicia inicia la publicación masiva de archivos del caso Epstein

Washington.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció que ha comenzado la publicación oficial de miles de páginas de documentos, registros y fotografías anteriormente clasificados relacionados con la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, indicaron que esta acción se produce en cumplimiento de la recientemente aprobada Ley de Transparencia de Epstein.

De la misma manera, señalaron que de acuerdo con la ficha técnica publicada por las autoridades, el proceso de desclasificación es uno de los esfuerzos de transparencia más significativos en la historia reciente del Departamento.

Liberan miles de documentos y fotografías

El Departamento de Justicia señaló que están liberando miles de documentos y evidencias fotográficas que forman parte de las investigaciones federales sobre Epstein y sus asociados.

De la misma manera, indicaron que han desplegado un equipo de más de 200 abogados y especialistas dedicados exclusivamente a la revisión, procesamiento y publicación de estos archivos.

Por otro lado, el Departamento enfatizó que el único criterio para la edición (tachado) de información es la protección de la identidad y privacidad de las víctimas.

En una declaración contundente, el DOJ aclaró que no se realizarán redacciones ni se ocultará información para proteger a individuos por su estatus público, fama o conexiones políticas.

En este sentido, indicaron que el objetivo de esta medida es proporcionar un registro completo y sin filtros a la opinión pública sobre el alcance de las actividades ilícitas de Epstein, garantizando que el interés público prevalezca sobre la protección de figuras influyentes que pudieran estar mencionadas en los archivos.

