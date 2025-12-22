EE.UU. asesta golpe a la «flota fantasma» de Maduro con tres incautaciones

Washington.- Durante el fin de semana, el gobierno de los Estados Unidos, confiscó dos buques petroleros cargados de crudo, los cuales provenían de Venezuela y estaban sancionado.

La segunda incautación fue confirmada el sábado 20 de diciembre, por la secretaria del Departamento de Seguridad (DHS), Kristi Noem, en sus redes sociales, en donde indicó que “en el marco de la Operación Southern Spear, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG), con apoyo del Departamento de Guerra, interceptó este fin de semana un segundo petrolero cargado con crudo sancionado proveniente de Venezuela”.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela. The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Explicó que “el buque, identificado como el Centuries (de bandera panameña), fue capturado en una operación de madrugada bajo la premisa de que formaba parte de la flota fantasma utilizada por el régimen de Maduro para financiar actividades ilícitas”.

Continuarán con el bloqueo de los petroleros

De la misma manera, el secretario de guerra, Pete Hegseth enfatizó en sus redes sociales que “el presidente Trump ha sido claro: el bloqueo a los petroleros sancionados que parten de Venezuela o se dirigen a ese país seguirá en pleno vigor hasta que la empresa criminal de Maduro devuelva todos los activos estadounidenses robados”.

President Trump has been clear: the blockade of sanctioned oil tankers departing from, or bound for, Venezuela will remain in full force until Maduro’s criminal enterprise returns every stolen American asset. The @DeptofWar, with our partners at @USCG, will unflinchingly… https://t.co/2NuUTYon05 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 20, 2025

Por otro lado, medios de comunicación indicaron el domingo 21 de diciembre, que las autoridades estadounidenses, incautaron un tercer navío, el Bella 1, vinculado presuntamente a redes de evasión de sanciones con Irán.

Datos de interés

Es de mencionar, que el presidente Donald Trump encabezará un anuncio oficial en las próximas horas desde su residencia en Mar-a-Lago, acompañado por altos mandos de su gabinete de defensa y seguridad.

Trascendió que estará acompañado por el mandatario el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el secretario de la Marina, John Phelan, y se espera la presencia de la Secretaria de Seguridad Nacional.

