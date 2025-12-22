DHS anuncia incentivo navideño de $3.000 para la autodeportación

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el lunes 22 de diciembre una expansión temporal de su programa de retorno voluntario, ofreciendo un incentivo económico de $3.000 para los migrantes indocumentados que opten por regresar a sus países de origen antes de finalizar el año 2025.
$3,000 TO LEAVE NOW.
In addition to a free flight home, illegal aliens can sign up to self-deport through the CBP Home app by the end of the year to receive a $3,000 stipend once they return.
If you do not self-deport, we will find you, we will arrest you, and you will never be… pic.twitter.com/aPouoh0Ouu
— Homeland Security (@DHSgov) December 22, 2025
Así lo dieron a conocer en un comunicado de prensa, en donde indicaron que a través de la aplicación CBP Home, los interesados pueden gestionar su salida, la cual incluye un vuelo gratuito y la condonación de multas civiles o penalidades por presencia ilegal.
De la misma manera, señalaron que según cifras oficiales, desde enero de 2025, 1.9 millones de personas han utilizado mecanismos de auto-deportación.
ILLEGAL ALIENS: Avoid ICE Air and go Ho Ho Home this Christmas using the CBP Home app! pic.twitter.com/8UqOwg0Dhb
— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) December 22, 2025
Un regalo para Navidad
Por otro lado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la medida como un «regalo» de temporada financiado por los contribuyentes.
Sin embargo, lanzó una advertencia severa, en donde indicó que «deben aprovechar esta oportunidad porque, de lo contrario, los encontraremos, los arrestaremos y nunca podrán regresar».
This Christmas season, the U.S. taxpayer is generously TRIPLING the incentive for illegal aliens to leave voluntarily. Through the end of the year, illegal aliens who self-deport using the CBP Home App can receive a $3,000 exit bonus.
Illegal aliens should take advantage of this… pic.twitter.com/AKQZChPYfZ
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 22, 2025
De la misma manera, explicó en una entrevista que en “esta Navidad, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para que los inmigrantes indocumentados abandonen el país voluntariamente”.
