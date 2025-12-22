lunes, diciembre 22, 2025
DHS anuncia incentivo navideño de $3.000 para la autodeportación

Foto: Cortesía X @DHSgov
Maria Gabriela Perez

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el lunes 22 de diciembre una expansión temporal de su programa de retorno voluntario, ofreciendo un incentivo económico de $3.000 para los migrantes indocumentados que opten por regresar a sus países de origen antes de finalizar el año 2025.

Así lo dieron a conocer en un comunicado de prensa, en donde indicaron que a través de la aplicación CBP Home, los interesados pueden gestionar su salida, la cual incluye un vuelo gratuito y la condonación de multas civiles o penalidades por presencia ilegal.

De la misma manera, señalaron que según cifras oficiales, desde enero de 2025, 1.9 millones de personas han utilizado mecanismos de auto-deportación.

Un regalo para Navidad

Por otro lado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la medida como un «regalo» de temporada financiado por los contribuyentes.

Sin embargo, lanzó una advertencia severa, en donde indicó que «deben aprovechar esta oportunidad porque, de lo contrario, los encontraremos, los arrestaremos y nunca podrán regresar».

De la misma manera, explicó en una entrevista que en “esta Navidad, el contribuyente estadounidense está triplicando generosamente el incentivo para que los inmigrantes indocumentados abandonen el país voluntariamente”.

