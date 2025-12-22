Condena histórica de 1.335 años para líder de la MS-13 en El Salvador

San Salvador.- La Fiscalía General de la República de El Salvador logró condenas ejemplares contra 248 pandilleros pertenecientes a la banda delictiva de la Mara Salvatrucha (MS-13).

En un comunicado, indicaron que las sentencias, que en conjunto suman miles de años de prisión, se derivan de crímenes atroces cometidos entre 2014 y 2022 en la zona de La Libertad, afectando a un total de 169 víctimas directas.

Explicaron que el cabecilla Melvin Abel Hernández Palacios recibió la condena más alta: 1.335 años de cárcel. Al mismo tiempo, indicaron que otros líderes como Fredy Edgardo Méndez y Miguel Ángel Chávez recibieron 958 y 880 años respectivamente.

Se hizo justicia en casos que conmocionaron a El Salvador

Además, destacaron que entre los casos resueltos mediante estas sentencias figuran la desaparición y asesinato de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, así como el feminicidio de la futbolista Claudia Jimena Granados, ambos casos que conmocionaron a la sociedad salvadoreña en 2021.

Por último, indicaron que la Fiscalía presentó pruebas abundantes que demostraron cómo estos grupos operaban centros de planificación delictiva para extorsionar negocios locales y controlar el tráfico de drogas.

«Se ha hecho justicia para las familias que sufrieron el terror de estas clicas», declararon fuentes fiscales tras confirmarse que incluso un abogado fue condenado a 23 años por colaborar con la estructura criminal.

