Blue Origin hace historia: primera persona en silla de ruedas en el espacio

Texas.- La reconocida empresa Blue Origin completó con éxito el vuelo número 37 de su programa New Shepard, marcando un antes y un después en la historia de la exploración espacial comercial.

A través de un comunicado, detallaron que la misión NS-37 llevó a bordo a un grupo diverso de seis tripulantes, destacando a la ingeniera aeroespacial alemana Michaela «Michi» Benthaus, quien se convirtió en la primera persona usuaria de silla de ruedas en cruzar la Línea de Kármán, el límite del espacio reconocido internacionalmente.

Explicaron que Benthaus, quien sufrió una lesión de médula espinal tras un accidente de ciclismo en 2018, llevó consigo un hipopótamo de peluche (el mismo que la acompañó durante su recuperación) y una pelota de tenis para simbolizar sus pasiones competitivas. «Michi demuestra que el espacio es para todos», afirmó Phil Joyce, vicepresidente senior de New Shepard.

Blue Origen ha transportado a más de 90 personas al espacio

De la misma manera, explicaron que el cohete New Shepard fue diseñado específicamente con protocolos de accesibilidad, incluyendo sistemas autónomos y elevadores en la torre de lanzamiento. Con este vuelo, Blue Origin ha transportado ya a un total de 92 personas al espacio, consolidando su compromiso de derribar las barreras de costo, nacionalidad y capacidad física.

Por otro lado, indicaron que la tripulación fue completada por Joey Hyde, Hans Koenigsmann, Neal Milch, Adonis Pouroulis y Jason Stansell.

