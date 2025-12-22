Arrestan a «Santa Claus» en New Jersey por explotación infantil

Newark.- Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Newark, en conjunto con la Fiscalía del condado Mercer, anunciaron la captura de Mark Paulino, un hombre de 62 años que llevaba una «doble vida» como imitador profesional de Santa Claus tras haberse jubilado como maestro de primaria.

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde indicaron que Paulino fue arrestado el pasado 5 de diciembre tras un registro en su residencia en Hamilton Township, donde se incautó abundante material de abuso sexual infantil.

Explicaron que la investigación se inició después de que la Unidad de Delitos en Internet contra Niños (ICAC) recibiera informes sobre la carga de archivos ilícitos a la red.

Solicitaron detención sin fianza

Señalaron que Paulino, quien ofrecía sus servicios para eventos corporativos y sesiones de fotos navideñas, enfrenta cargos por distribución, posesión con intención de distribuir y poner en peligro el bienestar de un menor.

Al respecto, Michael McCarthy, agente especial a cargo de HSI Newark, señaló que «incluso los individuos que parecen más confiables pueden ocultar oscuros secretos».

Por último, destacaron que la fiscalía ha solicitado que el acusado permanezca detenido sin fianza mientras se procesa la evidencia digital incautada. Las autoridades han pedido a cualquier persona con información adicional que se comunique con la línea de ayuda de ICAC.

