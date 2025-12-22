Charlotte, NC.- Hay varias actividades para disfrutar en el invierno en Charlotte, algunas son en diciembre y otras en enero. Tome nota y disfrute de la temporada pese a las bajas temperaturas.

Renueve su guardarropa en una boutique local

Empieza el 2026 con un armario renovado. Explora los estantes de una tienda de segunda mano o una boutique de moda para encontrar nuevas prendas que se adapten a tu estilo. Encuentra ropa, joyas, zapatillas y más en las tiendas y boutiques locales de Charlotte .

Escuche una nueva versión de la historia de Cenicienta

El Teatro Infantil de Charlotte inaugura el 2026 con «Cenicienta al Revés». El clásico cuento de Cenicienta se transforma por completo en este espectáculo humorístico y familiar. Las funciones se realizarán del 10 al 25 de enero de 2026 en el Wells Fargo Playhouse .

Experimente una función doble de Puccini

Ópera Carolina presenta una función doble de dos obras preciadas de Puccini , del 16 al 18 de enero de 2026 en el Teatro Belk . “Suor Angelica” es un drama ambientado con la música más hermosa de Puccini, mientras que “Gianni Schicchi” ofrece una visión cómica de la rivalidad familiar y la avaricia.

Vea la historia de una querida Charlotte Baker

“El Panadero del Cambio” es un emotivo cortometraje documental que sigue la vida de Manolo Betancur. Se presentará el sábado 17 de enero de 2026 en el Teatro Carolina . Descubra su trayectoria, desde inmigrante colombiano hasta dueño de la Panadería Manolo y activista local.

No se pierda el Spamalot favorito de Broadway

El éxito de Broadway, «Spamalot», regresa de gira y se presentará en el Teatro Belk del 20 al 25 de enero de 2026. Esta comedia musical ganadora del premio Tony está basada en la película de 1975 «Monty Python y el Santo Grial».

Rindamos homenaje al Dr. Martin Luther King Jr.

Charlotte honra la vida y el legado del Dr. Martin Luther King Jr. el sábado 17 de enero de 2026, mientras más de 100 organizaciones comunitarias, bandas y equipos de pasos y ejercicios marchan por Tryon Street en el Desfile Navideño Dr. Martin Luther King Jr.

Escuche música de los años 2000 interpretada por una orquesta

Orchestra Noir regresa a Charlotte el sábado 31 de enero de 2026 para una nueva gira Culture 2000. Esta experiencia inmersiva de concierto en el Teatro Belk combina el espíritu de principios de la década del 2000 con la fuerza de una orquesta en vivo.

