Tres miembros de la MS-13 condenados a cadena perpetua

Altimore.- El Departamento de Justicia anunció la sentencia a cadena perpetua de tres peligrosos miembros de la organización criminal transnacional La Mara Salvatrucha (MS-13).

Así lo dieron a conocer en un comunicado, en donde detalló que los detenidos fueron identificados como: Wilson Arturo Constanza-Galdomez (alias “Humilde”), de 26 años; Edis Omar Valenzuela-Rodriguez (alias “Little Felon”), de 24 años; y Jonathan Pesquera-Puerto (alias “Truney”), de 24 años.

Explicaron que fueron condenados por cargos de conspiración bajo la ley RICO y asesinatos relacionados con el crimen organizado.

De la misma manera, señalaron que la evidencia presentada durante el juicio reveló una crueldad extrema. Los acusados utilizaron la violencia, específicamente ataques con machetes y puñaladas múltiples, como medio para ascender en la jerarquía de la MS-13.

Asesinaron a una joven de 16 años

Además, enfatizaron que entre sus crímenes más atroces destaca el asesinato de una joven de 16 años en Cockeysville, Maryland, y el brutal ataque contra otra mujer en Baltimore, quien fue apuñalada 143 veces.

Al respecto, el Fiscal General Adjunto Interino, Matthew R. Galeotti, sostuvo que “estos acusados cometieron actos de violencia indescriptibles, incluyendo el asesinato y apuñalamiento de mujeres jóvenes y niñas, solo para escalar posiciones dentro de la organización”.

“Como reflejan estas sentencias de por vida, seremos implacables en la persecución de los líderes y asociados de la MS-13 para restaurar la seguridad en nuestros vecindarios” acotó.

Por último, reiteraron que este caso es un pilar fundamental de la Operación «Take Back America», una iniciativa de la Administración Trump que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para eliminar carteles y organizaciones criminales transnacionales, protegiendo así a las comunidades de la violencia de bandas extranjeras.

