Navidad 2025: 150 voluntarios de todo el país decoran la Casa Blanca

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y la Primera Dama Melania Trump inauguraron oficialmente la temporada navideña 2025 en la Casa Blanca bajo el lema «Home Is Where The Heart Is» (El hogar es donde está el corazón).

Así lo dio la Casa Blanca en un comunicado, en donde detalló que esta tradición anual celebra los valores de la familia, el espíritu de servicio y la rica herencia cultural de los Estados Unidos.

Explicaron que este año, la transformación de la «Casa del Pueblo» fue posible gracias al trabajo de 150 decoradores voluntarios provenientes de los 50 estados y dos territorios.

Asimismo, señalaron que durante la semana de Acción de Gracias, estos voluntarios, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 76 años, dedicaron su talento para crear un ambiente que evoca la calidez de los hogares estadounidenses.

Contó con la participación de 25 grupos artísticos

Por otro lado, resaltaron que la decoración, la temporada contó con la participación de 25 grupos artísticos de 22 estados. Desde coros infantiles como el K-Harmony de Maryland, hasta conjuntos de jazz de Florida y grupos de villancicos victorianos de Carolina del Norte, la música llenará los pasillos históricos de la Casa Blanca.

«A través de su arte y dedicación, estos voluntarios se han convertido en una parte especial de la historia de nuestra nación», señaló el comunicado de la Casa Blanca.

Por último, destacaron que las comunidades locales desde Alabama hasta Alaska han celebrado con orgullo la selección de sus talentos locales para representar a sus estados en la capital de la nación.

