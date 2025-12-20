EE.UU. sanciona a siete familiares y allegados de Maduro por corrupción

Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones dirigidas a la estructura de «narco-corrupción» que sostiene el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En un comunicado, detalló que esta acción apunta específicamente a las redes familiares de Carlos Erik Malpica Flores y Ramón Carretero Napolitano.

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que “estamos sancionando a individuos que apuntalan el narco-estado de Maduro”.

“No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestra nación con drogas mortales mientras sus líderes se enriquecen a través de la corrupción”, sentenció.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned several family members and associates of the Maduro-Flores family. This action further targets the narco-corruption structure that sustains Nicolás Maduro’s illegitimate regime, namely the familial networks of Carlos… — Treasury Department (@USTreasury) December 19, 2025

Propiedades quedaron bloqueadas

En este sentido, el comunicado indicó que entre los sancionados se encuentran familiares directos de Malpica Flores (sobrino de Cilia Flores), incluyendo a su madre, padre, hermana, esposa e hija. Asimismo, se han designado a los hermanos de Ramón Carretero por su complicidad en transacciones engañosas con el gobierno venezolano.

Por último, señalaron que como resultado de esta acción, todas las propiedades e intereses de estas personas en EE.UU. quedan bloqueados, y se prohíbe cualquier transacción financiera con ellos bajo pena de severas sanciones civiles y criminales.

