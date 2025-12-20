Duffy exige dominio del inglés a operadores de trenes transfronterizos

Washington.- El Secretario de Transporte de los EE. UU., Sean P. Duffy, anunció que la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) inició una acción de cumplimiento rigurosa contra las empresas ferroviarias que operan en la frontera, tras detectar que muchos de sus tripulantes carecen de la competencia lingüística necesaria en inglés para garantizar una operación segura.

En un comunicado, explicaron que durante inspecciones rutinarias de supervisión realizadas este otoño a las empresas Canadian Pacific Kansas City Limited (CPKC) y Union Pacific Railroad (UP), los inspectores de la FRA descubrieron que miembros de las tripulaciones entrantes tenían dificultades severas para interpretar los Boletines Generales de Vía (General Track Bulletins) y para comunicarse eficazmente con los inspectores en inglés.

“Ya sea que estés operando un camión de 80.000 libras o un tren de carga masivo, debes ser competente en nuestro idioma nacional: el inglés. Si no lo eres, creas un riesgo de seguridad inaceptable para nuestras comunidades”, declaró Duffy.

De la misma manera, enfatizó que “estos pasos de sentido común asegurarán que cada operador ferroviario pueda comunicarse con los inspectores y comprender boletines operativos críticos”.

Nuevas restricciones operativas

Por otro lado, indicaron que la FRA ha emitido cartas formales a CPKC y UP informándoles que se están aclarando los programas de certificación de ingenieros y conductores. Las medidas inmediatas incluyen:

Límite de Incursión: Las tripulaciones procedentes de México no podrán operar a más de 10 millas dentro de los EE. UU. desde su punto de entrada.

Las tripulaciones procedentes de México no podrán operar a más de 10 millas dentro de los EE. UU. desde su punto de entrada. Paradas Obligatorias: Las tripulaciones no certificadas o que no cumplan con el estándar de idioma deberán detenerse en el punto de inspección de aduanas.

Las tripulaciones no certificadas o que no cumplan con el estándar de idioma deberán detenerse en el punto de inspección de aduanas. Certificación de Intérpretes: Cualquier intérprete utilizado debe estar debidamente certificado bajo las regulaciones de seguridad ferroviaria.

Por último, el Administrador de la FRA, David Fink, enfatizó que los despachadores y los socorristas de emergencia deben tener la garantía de que pueden comunicarse con las tripulaciones de los trenes en cualquier momento, especialmente durante incidentes críticos.

