CBP arresta a 49 migrantes indocumentado con licencias comerciales

California.- Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos informó sobre el éxito de una serie de operativos que resultaron en el arresto de 49 migrantes indocumentados que operaban vehículos de carga pesada con licencias de conducir comerciales (CDL).

Así lo dieron a conocer en un comunicado de prensa, en donde indicaron que entre el 23 de noviembre y el 12 de diciembre, agentes de la Estación Indio detuvieron a 42 de estos individuos en puestos de control migratorio y paradas de vehículos en las autopistas 86 y 111.

De la misma manera, señalaron que los arrestados procedían de diversas naciones, incluyendo India (30 detenidos), El Salvador, China, Eritrea, Haití, Honduras, México, Rusia, Somalia, Turquía y Ucrania.

Por otro lado, indicaron que sorprendentemente, 31 de las licencias comerciales habían sido emitidas por el estado de California, mientras que el resto provenía de estados como Florida, Illinois, Nueva York y Pensilvania.

Operación «Highway Sentinel»

Por otro lado, señalaron que las patrullas de rutina, el sector participó los días 10 y 11 de diciembre en la Operación Highway Sentinel, un despliegue masivo liderado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Ontario y Fontana, California.

Asimismo, señalaron que esta operación se lanzó específicamente tras una serie de accidentes fatales provocados por extranjeros ilegales que operaban semirremolques.

Al respecto, el jefe de Patrulla Interino del sector El Centro, Joseph Remenar, afirmó que “el éxito de esta operación resalta los peligros actuales que planteó la crisis fronteriza no mitigada que experimentamos antes de 2025”.

“Las personas arrestadas nunca deberían haber estado operando estos camiones, y los estados que les emiten licencias comerciales son directamente responsables de los accidentes fatales que trágicamente hemos presenciado”, sentenció.

Por último, indicaron que desde el inicio del Año Fiscal 2026, los arrestos de la Patrulla Fronteriza en el interior del Sector El Centro han superado a los realizados directamente en la frontera, lo que los funcionarios citan como una prueba del éxito en el fortalecimiento de la seguridad nacional y la aplicación de la ley migratoria en las carreteras del país.

