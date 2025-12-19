NASCAR despide a Greg Biffle tras un fatal accidente aéreo

Statesville, NC.- La comunidad de NASCAR atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras la muerte de Greg Biffle, figura histórica del automovilismo estadounidense y reconocido por su compromiso humanitario luego de su retiro de las pistas. El trágico accidente aéreo ocurrido la mañana del jueves 18 de diciembre en Carolina del Norte terminó con la vida del ex piloto, su esposa Cristina, sus hijos Emma y Ryder, además de Craig Wadsworth y Dennis y Jack Dutton.

Read more about Greg Biffle's life and legacy. — NASCAR (@NASCAR) December 18, 2025

NASCAR confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en el que expresó su profundo pesar por la pérdida. La organización destacó a Biffle no solo como uno de los 75 mejores pilotos de su historia, sino también como un miembro querido de la familia NASCAR, respetado por su integridad, su espíritu competitivo y su cercanía con aficionados y colegas.

NASCAR Statement: “NASCAR is devastated by the tragic loss of Greg Biffle, his wife Cristina, daughter Emma, son Ryder, Craig Wadsworth and Dennis and Jack Dutton in a fatal plane crash. Greg was more than a champion driver, he was a beloved member of the NASCAR community, a… — NASCAR Communications (@NASCAR_Comms) December 18, 2025

Greg Biffle construyó una carrera sólida y admirada dentro del automovilismo. Sus logros incluyeron campeonatos en la NASCAR Xfinity Series y en la NASCAR CRAFTSMAN Truck Series, además de múltiples victorias y reconocimientos en la NASCAR Cup Series. Su estilo de conducción, marcado por la constancia y la determinación, lo posicionó como un referente durante varias temporadas.

A winner on and off the race track. Greg Biffle leaves a lasting impression on all of us. pic.twitter.com/vk68lgaY3t — NASCAR (@NASCAR) December 19, 2025

Sin embargo, su legado trascendió ampliamente el ámbito deportivo. Tras alejarse de la competencia activa, Biffle dedicó gran parte de su tiempo a labores humanitarias. En especial, brindó apoyo directo a comunidades de Carolina del Norte afectadas por desastres naturales posteriores al huracán Helene. Según destacó NASCAR, su entrega y acción constante resultaron clave para asistir a ciudadanos en situaciones críticas y salvar vidas.

El siniestro

El accidente ocurrió alrededor de las 10:15 de la mañana en el Aeropuerto Regional de Statesville. Autoridades de emergencia informaron que un avión privado, identificado como un Cessna Citation II (C550), impactó dentro del perímetro aeroportuario. Tras el choque, la aeronave se incendió rápidamente, lo que agravó la situación desde los primeros minutos.

Bomberos de Statesville, unidades del ICEMS, la Administración de Emergencias y equipos de apoyo de West Iredell acudieron de inmediato al lugar. A pesar de la rápida respuesta, la intensidad del fuego y los daños ocasionados por el impacto impidieron cualquier maniobra de rescate.

La noticia generó un fuerte impacto tanto en el mundo del deporte motor como en las comunidades que Greg Biffle acompañó fuera de las pistas. NASCAR, colegas y aficionados coinciden en resaltar una vida marcada por la excelencia deportiva, la solidaridad y un compromiso genuino con los demás.

