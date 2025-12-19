Incendio residencial en Charlotte deja pérdidas millonarias

Charlotte, NC.- Un incendio de gran magnitud movilizó al Departamento de Bomberos de Charlotte durante la madrugada del jueves 18 de diciembre, tras registrarse un siniestro en un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 5900 de Farm Pond Lane. La emergencia comenzó alrededor de las 5:00 a. m. y generó momentos de tensión entre los residentes del lugar.

Charlotte Fire responded to an apartment fire in the 5900 block of Farm Pond Lane at approximately 5 a.m. this morning. Charlotte Fire crews arrived to find heavy fire conditions, with fire through the roof of a three-story apartment building. A second alarm was immediately… pic.twitter.com/ZdsWMqRaod — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) December 18, 2025

Al arribar al sitio, los bomberos encontraron un incendio activo de consideración, con llamas que avanzaban por el techo de un edificio de tres plantas. Ante la intensidad del fuego, el comando de la operación activó de inmediato una segunda alarma con el fin de sumar más personal y recursos para controlar la situación. Para ese momento, varios residentes ya habían iniciado la evacuación por sus propios medios.

Las tareas de extinción se extendieron por aproximadamente 40 minutos. Gracias a la rápida intervención y coordinación del personal de emergencia, el fuego no dejó personas heridas, ni entre los habitantes del complejo ni entre los propios bomberos que participaron en el operativo. Las autoridades destacaron la respuesta oportuna como un factor clave para evitar consecuencias mayores.

El edificio afectado cuenta con un total de 10 unidades habitacionales. A raíz del incendio, varios residentes quedaron desplazados y no pudieron regresar a sus hogares. La administración del complejo informó que dispone de unidades disponibles dentro del mismo predio para alojar de manera temporal a las familias afectadas, mientras avanzan las evaluaciones y reparaciones correspondientes.

El Grupo de Trabajo de Investigación de Incendios de Charlotte analizó el lugar y determinó que el fuego se inició en un dormitorio. Según el informe oficial, las llamas se ventilaron por una ventana trasera y luego se propagaron hacia el ático a través del sofito, lo que aceleró la expansión del incendio. Los investigadores clasificaron el hecho como accidental y señalaron como causa la quema de incienso sin supervisión.

Las pérdidas materiales estimadas, que incluyen daños a la estructura y a los contenidos de las viviendas, ascienden a unos 275.000 dólares. Ante este escenario, el Departamento de Bomberos de Charlotte reiteró un llamado a la prevención y al uso responsable de elementos que generan fuego.

Las autoridades recordaron que velas, incienso y materiales para fumar sin supervisión figuran entre las principales causas de incendios residenciales. Recomendaron no dejarlos encendidos al salir de una habitación o al ir a dormir, mantenerlos alejados de objetos inflamables y colocarlos sobre superficies estables y resistentes al calor. También insistieron en la importancia de contar con alarmas de humo operativas en cada nivel de la vivienda y dentro de las áreas de descanso, como medida esencial para una evacuación segura y oportuna.

Video: “20 evacuados tras incendio”