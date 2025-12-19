ICE confirma la muerte de un haitiano en New Jersey

New Jersey.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que un migrante de nacionalidad haitiana falleció el viernes 12 de diciembre cuando se encontraba en custodia de agentes federales.

En un comunicado, indicaron que Jean Wilson Brutus, un ciudadano haitiano de 41 años, falleció en el Hospital Universitario de Newark por sospecha de causas naturales.

Explicaron que Brutus ingresó ilegalmente a EE.UU. en junio de 2023 por Hidalgo, Texas, durante la crisis fronteriza de la administración anterior, y fue puesto en libertad condicional pendiente de procedimientos.

Fue arrestado en varias oportunidades

Asimismo, señalaron que entre julio y noviembre de 2025, Brutus fue arrestado cinco veces por la policía de Elizabeth, N.J., por allanamiento y daños a la propiedad. A pesar de que ICE emitió una orden de detención (detainer), fue liberado repetidamente sin notificación a las autoridades federales.

El comunicado indicó que ICE logró su detención el 11 de diciembre de 2025. Durante el ingreso en el Centro de Detención Delaney Hall, sufrió una emergencia médica. Los servicios de emergencia (EMS) realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

De la misma manera, reiteraron que ICE reafirma su compromiso de proporcionar atención médica integral a todos los detenidos, incluyendo evaluaciones en las primeras 12 horas y acceso a cuidado de emergencia las 24 horas.

Por último, anunciaron que la agencia ha notificado al Congreso y al consulado de Haití conforme a los protocolos vigentes.

