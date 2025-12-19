El Departamento de Justicia rescata a más de 200 menores de edad

Washington.- El Departamento de Justicia anunció que lograron la detención de 293 delincuentes sexuales infantiles y lograron rescatar a 205 menores de edad en Estados Unidos, en una Operación Relentless Justice.

En un comunicado detallaron que la operación fue ejecutada por las 56 oficinas de campo del FBI, en colaboración con la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad (CEOS) y las fiscalías federales.

Explicaron que entre los arrestados se encuentran un miembro de la Fuerza Aérea en Dallas y un oficial de policía en Raleigh, NC, vinculados a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil (CSAM).

Justice Department Announces Results of Operation Relentless Justice—205 Child Victims Located and 293 Child Sex Abuse Offenders Arrested in Nationwide Crackdown https://t.co/stHSomAlpq pic.twitter.com/9mbzUS3yGQ — FBI (@FBI) December 19, 2025

Amenazas transnacionales

Por otro lado, detallaron que en Miami, se detuvo a un ciudadano guatemalteco previamente deportado con antecedentes violentos.

Asimismo, señalaron que en la operación se logró desmantelar a los cinco líderes de «Greggy’s Cult» y arrestar a un individuo en Virginia cuyo acoso llevó a una víctima de 14 años al intento de suicidio.

Al respecto, la fiscal general, Pamela Bondi, afirmó que «no permitiremos que criminales malvados que se alimentan de niños evadan la justicia”.

Ver más: FBI Charlotte refuerza sus recomendaciones para mantenerse a salvo en Navidad

“Nuestros fiscales asegurarán castigos severos que coincidan con sus crímenes horrorosos» destacó.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, enfatizó que «no nos detendremos hasta que cada niño pueda vivir una vida libre de explotación».

Por último, indicaron que este operativo se suma a las operaciones Restore Justice (mayo) y Enduring Justice (agosto), consolidando un año de ofensiva total contra la explotación infantil bajo la iniciativa Project Safe Childhood.

Video: Patrullando Charlotte: cómo evitar tragedias viales durante las fiestas de fin de año