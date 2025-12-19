Daniel Noboa anuncia el fallecimiento del expresidente Rodrigo Borja

Quito.- el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, comunicó el jueves 18 de diciembre el fallecimiento del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, quien fuera Presidente de Ecuador entre 1988 y 1992.

A través de sus redes sociales, Noboa, recordó que Borjas fue un líder socialdemócrata, quien falleció a los 90 años, dejando tras de sí un legado centrado en la justicia social y la estabilidad institucional.

“Rodrigo Borja estará para siempre en la memoria del Ecuador. Hoy este país honra su legado”, manifestó el presidente Noboa, quien extendió sus condolencias a los familiares de quien es recordado como un pilar de la democracia ecuatoriana.

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) December 19, 2025

De la misma manes, el expresidente ecuatoriano, utilizó sus redes sociales para recordar que “Rodrigo Borja, un caballero de la política y demócrata ejemplar. Incansable estudioso, agudo analista, prolífico escritor pero – sobre todo- gran formador de nuevas generaciones”.

Ha fallecido Rodrigo Borja, un caballero de la política y demócrata ejemplar. Incansable estudioso, agudo analista, prolífico escritor pero – sobre todo- gran formador de nuevas generaciones.

— Lenín Moreno (@Lenin) December 19, 2025

Un mandato de hitos sociales e históricos

Por otro lado, medios de comunicación, recordaron que Rodrigo Borja asumió el poder en un contexto de tensiones sociales, enfrentando el primer gran levantamiento indígena en la historia del país. Su respuesta marcó un precedente al reconocer los derechos territoriales de las nacionalidades originarias, otorgando títulos de propiedad sobre aproximadamente un millón de hectáreas.

De la misma manera, destacaron que durante su gestión, los logros fundamentales fueron en el ámbito de la paz y el bienestar:

Pacificación Interna: Logró la desmovilización definitiva del grupo rebelde «Alfaro Vive Carajo», integrándolos a la vida civil mediante el diálogo y la entrega de armas.

Educación y Nutrición: Impulsó la Campaña Nacional de Alfabetización y estableció el programa de desayunos escolares para proteger a la infancia vulnerable.

Impulsó la Campaña Nacional de Alfabetización y estableció el programa de desayunos escolares para proteger a la infancia vulnerable. Consolidación de la Izquierda Democrática (ID): El partido que fundó y lideró lo calificó como un «estadista a carta cabal», resaltando su coherencia ideológica a lo largo de décadas.

