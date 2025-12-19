Comando Sur neutraliza a cinco narco-terroristas en el Pacífico

Washington.- El Comando del Sur anunció que por instrucción del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo ataques cinéticos letales el 18 de diciembre contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

A través de sus redes sociales, indicó que las naves operaban en rutas conocidas de narcotráfico. Al mismo tiempo, anunció que los ataques resultaron en la muerte de cinco narco-terroristas (tres en la primera embarcación y dos en la segunda).

De la misma manera, indicaron que no se reportaron daños ni heridos entre las fuerzas militares estadounidenses.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

Despliegue en el Caribe

Por otro lado, en otra publicación, el Comando Sur informó que mantiene operaciones activas en el Mar Caribe con el USS San Antonio (LPD 17) y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines.

Ver más: DOJ desmantela redes del Tren de Aragua en 5 estados

Explicaron que estos despliegues forman parte de las prioridades presidenciales para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.

«El equipo azul y verde (Navy-Marines) continúa operando con precisión para proteger nuestra patria y desmantelar las redes que financian el terrorismo mediante el narcotráfico», informó el Comando Sur a través de sus canales oficiales.

Name a better team. We'll wait. #BlueGreenTeam Marines with the 22nd Marine Expeditionary Unit (Special Operations Capable), Sailors with the San Antonio-class amphibious transport dock USS San Antonio (LPD 17) and Navy landing craft, air cushion with Assault Craft Unit 4, Naval… pic.twitter.com/U03FHH5BHT — U.S. Navy (@USNavy) December 19, 2025

Datos de interés

Es de mencionar que hasta la fecha, se contabilizan al menos 104 muertos como resultado de las operaciones militares de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, tanto en el Mar Caribe como en el Pacífico Oriental.

Estas acciones por parte de Estados Unidos, bajo la «Operación Lanza del Sur» (Operation Southern Spear), comenzaron en septiembre de 2025 y han escalado rápidamente en intensidad.

Video: Recomendaciones de seguridad para celebrar las fiestas decembrinas